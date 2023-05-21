"أمانة الطائف" تعقد ورشة دعم الرقابة المجتمعية والآليات والتحديات التدريبية

ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة الرقابة المجتمعية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ببرنامج تمهير، في مرحلتها الأولى من خلال المسارات الرقابية المختلفة في القطاع البلدي، وقامت الأمانة بتدعيم اتفاقية العمل المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق الموارد البشرية من خلال تدريب المنتسبين لبرنامج "تمهير" وفتح آفاق تدريبية جديدة، تحقيقاً للأهداف المشتركة لأعمال تدريب وتأهيل منتسبي البرنامج، حيث يستهدف البرنامج تدريب عدد كبير من المراقبين، على مدى ستة أشهر، للتعريف بالمراقب المجتمعي وفق مسارات رقابية ونطاق جغرافي محدد.