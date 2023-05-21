"أمانة الطائف" تعقد ورشة دعم الرقابة المجتمعية والآليات والتحديات التدريبية

عقدت أمانة الطائف ورشة عمل المشاركة المجتمعية، بحضور فهيد بن جعيري الدوسري المشرف العام على الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمختصين من الوزارة والبلديات المرتبطة "10 بلديات" وعدد من المختصين، بالإضافة إلى المتدربين ببرنامج الرقابة المجتمعية "تمهير"، وذلك بقاعة فندق أريديوم.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة الرقابة المجتمعية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ببرنامج تمهير، في مرحلتها الأولى من خلال المسارات الرقابية المختلفة في القطاع البلدي، وقامت الأمانة بتدعيم اتفاقية العمل المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق الموارد البشرية من خلال تدريب المنتسبين لبرنامج "تمهير" وفتح آفاق تدريبية جديدة، تحقيقاً للأهداف المشتركة لأعمال تدريب وتأهيل منتسبي البرنامج، حيث يستهدف البرنامج تدريب عدد كبير من المراقبين، على مدى ستة أشهر، للتعريف بالمراقب المجتمعي وفق مسارات رقابية ونطاق جغرافي محدد.
وتم التعريف بأهم الأدوار التي يقوم بها المراقب خاصة في مجال المشاركة المجتمعية في رصد ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتصنيف المخالفات وآلية المعالجة المستهدفة، وجرى مناقشة أهم الصعوبات والتحديات في مسارات الرقابة المجتمعية، وعرض أبرز الممارسات التي تسهم بدورها في تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة، وتوحيد الجهود لإيجاد مجتمع مشارك يؤمن بأهمية الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية.
وركزت الورشة على المشاركة المجتمعية وسبل تنميتها وتطويرها ودعمها كمحرك أساسي في رؤية المملكة 2030، ، وتفعيل دور المواطن كشريك في المشروعات البلدية لما له من أهمية، من خلال الحملات التطوعية والشراكة الفاعلة في المشروعات الخدمية ما يرفع مستوى الخدمات البلدية ودرجة الانتماء الوطني.