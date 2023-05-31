الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر تطلق مبادرة "جمعة ولمة خير"

وأكّدت جمعية ألزهايمر بالرياض أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية بين المرضى وأسرهم وكافة الأسر، على حدٍّ سواء، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وذلك من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة مثل الألعاب الذهنية والورش الفنية، والأنشطة الحركية البسيطة.