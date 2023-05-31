الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر تطلق مبادرة "جمعة ولمة خير"

أطلقت الجمعيةُ السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر، مبادرةَ "جمعة ولمة خير"، أمس الثلاثاء؛ لدعم مرضى ألزهايمر بالمملكة، وذلك من خلال تنظيم يوم ترفيهي اجتماعي يجمع المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية، ومستضافي المبادرة من القطاع الخاص.
وأكّدت جمعية ألزهايمر بالرياض أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية بين المرضى وأسرهم وكافة الأسر، على حدٍّ سواء، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وذلك من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة مثل الألعاب الذهنية والورش الفنية، والأنشطة الحركية البسيطة.
وتعتبر مبادرة "جمعة ولمة خير" نموذجًا رائدًا للمبادرات الخيرية التي تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، وتحسين جودة حياة المرضى وذويهم، وتعكس الرؤية الإنسانية الرائدة في المملكة العربية السعودية، والتزامها بتعزيز الخير والإيجابية في المجتمع.
ولمزيد من التواصل مع الجمعية والتسجيل فيها على استمارة التقديم ضمن موقعها الإلكتروني