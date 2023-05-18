ورشة عمل تبحث تعزيز الشراكة لبناء قدرات الصحة النفسية في الجمعيات الوطنية

وأعرب مكتب اليونيسيف عن شكره لوفد المنظمة على تنظيم الورشة؛ وشدد على أهمية دور المنظمة العربية من خلال الجمعيات الوطنية العربية في مجال الصحة النفسية؛ لافتًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الجمعيات الوطنية خصوصًا التي تقدم في البلدان التي تعاني بسبب الصراعات المسلحة والكوارث؛ مضيفًا نطمح في استمرار هذا الدعم لبرامج الصحة النفسية في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية.