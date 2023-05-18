ورشة عمل تبحث تعزيز الشراكة لبناء قدرات الصحة النفسية في الجمعيات الوطنية

دعا المشاركون في ورشة عمل أطلقتها منظمة اليونيسيف مكتب الخليج بالتعاون من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، لتفعيل الشراكة في بناء القدرات في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لدى الهيئات والجمعيات الوطنية؛ مشيرين إلى أن الصحة النفسية في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والحركة الدولية تعد جزءًا مهمًا من مهامها الإنسانية والتي تهدف إلى حماية الإنسان وصحته.
وأكد المشاركون أن دعم الصحة النفسية يمكن أن يتحقق من خلال عدة أنشطة وبرامج منها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والناجين من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأزمات؛ وتعزيز التوعية والوقاية من المشكلات النفسية والصحية المرتبطة بالعنف والإهمال وغيرها من المخاطر؛ وتطوير قدرات المتطوعين في مجالات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي؛ وتشجيع التعاون والتضامن بين أعضاء الحركة الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بالصحة النفسية؛ والمساهمة في صياغة وتطبيق المعايير والإرشادات والسياسات المتعلقة بالصحة النفسية في سياقات إنسانية مختلفة.
وأشاروا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجمعيات الوطنية التي سبق لها العمل مع اليونيسيف من أجل إطلاق ورشة عمل لعرض تجاربها وخبراتها.
وشدد ساجي توماس رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب اليونيسيف لدول الخليج على ضرورة الشراكة في مجال الصحة النفسية.
من جهة أخرى، قدمت منيرة الحمزة مديرة التطوع في هيئة الهلال الأحمر السعودي عرضًا عن الحماية والصحة النفسية في برنامج "معالي المحافظ".
وأعرب مكتب اليونيسيف عن شكره لوفد المنظمة على تنظيم الورشة؛ وشدد على أهمية دور المنظمة العربية من خلال الجمعيات الوطنية العربية في مجال الصحة النفسية؛ لافتًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الجمعيات الوطنية خصوصًا التي تقدم في البلدان التي تعاني بسبب الصراعات المسلحة والكوارث؛ مضيفًا نطمح في استمرار هذا الدعم لبرامج الصحة النفسية في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية.
وضم وفد المنظمة المشارك في الورشة كلاً من الدكتور محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني؛ وعبدالله الحمد المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث؛ وهادين الفتيح مشرفة قطاع إفريقيا في المركز العربي للاستعداد للكوارث.