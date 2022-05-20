20 ألف زائر يزورون جناح "مسلك".. ووزير التعليم يشيد بخدمات الصندوق

شارك صندوق مسلك للتمويل التعليمي في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والذي أقيم في الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443 هـ؛ وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، حيث تجاوز عدد الزائرين لجناحه أكثر من 20 ألف زائر.
وتفصيلاً، شهد جناح صندوق مسلك خلال أيام المعرض حضوراً كبيراً في أعداد الزوار، حيث تجاوز عددهم 20 ألف زائر، وحظي جناح صندوق مسلك بزيارة خاصة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حيث أثنى على الخدمات التي يقدمها الصندوق للطلاب والطالبات.
ويعد صندوق مسلك أحد صناديق مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، وهو صندوق تمويل تعليمي يتيح فرص الحصول على التعليم الجامعي، عبر تقديم قروض تعليمية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل برسوم سداد ميسرة ومن دون فوائد؛ وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع الجامعات الأهلية والحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
ويشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية من 23 دولة، بوجود أكثر من 54 جامعة أمريكية، وما يزيد على 50 جامعة بريطانية، كما تشارك فيه الجامعات السعودية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبوها، ومديرو التعليم والمتخصصون في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.
وشهد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم إبرام أكثر من 90 اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم، ومن بينها اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي ممثلة في صندوق التمويل التنموي " مسلك " مع كليات الريان الأهلية في المدينة المنورة؛ لتمويل الطلبة بقروض حسنة، وذلك في جناح وزارة التعليم بالمعرض.