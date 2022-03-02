20 مارس آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح لـ "جائزة الأمير سلطان بن سلمان" لحفظ القرآن

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، في نسختها 26، موعد إقفال باب الترشّح للجائزة، ليكون آخر موعد لاستقبال الترشيحات هو يوم الأحد 17 /8/ 1443هـ الموافق 20 /3/ 2022م.

وأفادت الأمانة العامة للجائزة، بأنه من المتوقع الإعلان عن موعد الحفل الختامي للجائزة في شهر رمضان القادم، مبينة أنها تلقت طلبات المشاركين من إدارات التعليم، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الحكومية والأهلية داخل المملكة، إضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لترشيح ممثليها من المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في فعاليات الجائزة التي تنظمها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وتشهد الجائزة هذا العام مشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والجهات الخيرية، في ظل النجاح المتميز الذي تحققه عاماً بعد عام، كذلك ستجري الجائزة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

جديرٌ بالذكر أنه يشترط في قبول المشاركين ألا يتجاوز عمر المشارك عن خمسة عشر عاماً، ويمكن التواصل مع سكرتارية الجائزة على هاتف رقم 0118807044 أو البريد الإلكتروني: quran@dca.org.sa.