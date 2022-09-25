"تقني الباحة" تحتفل بذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة

احتفل منسوبو الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، صباح اليوم الأحد، بذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية بمقر الإدارة.
بدأ الحفل بكلمة لمدير عام الإدارة خالد بن ربيعان آل مشوط، عبّر فيها عن الفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية الفريدة للمملكة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق.
وقال: "إنه وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسّد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانَوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم".
وأضاف أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة بجميع منشآتها التدريبية تسعى من خلال إقامة هذه الاحتفالية إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وإظهار مشاعر الابتهاج بهذه المناسبة الوطنية.
ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة هذا الوطن ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي.