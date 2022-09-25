"تقني الباحة" تحتفل بذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة

وقال: "إنه وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسّد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانَوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم".