منذ بداية العام.. عمليات الهلال الأحمر تتلقى 5354 بلاغاً لحالات أزمات قلبية

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن المسار يهدف لتحسين وصول الرعاية الصحية المناسبة لمرضى الأزمات القلبية وتحسين نتائج التعامل مع الحالات، وذلك من خلال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الأزمات القلبية في مرحلة ما قبل المستشفى وتوجيههم إلى المستشفيات القادرة على التعامل مع حالاتهم، كاشفاً أن أكثر من 290 مريضاً استفاد من مسار الجلطات القلبية منذ تفعيله وحتى الآن.