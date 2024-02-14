"تعليم ينبع" يعلن جاهزيته لاستقبال أكثر من 76 ألف طالب لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، استعداداتها لاستقبال أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلية لجميع المراحل التعليمية، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، والتي تنطلق يوم غد الخميس وتستمر حتى يوم الأربعاء 11 شعبان 1445هـ.
وأوضحت إدارة التعليم بالمحافظة أنها أقرت خطة متكاملة لتقديم الدعم والمساندة لكل المدارس بما يضمن توفير البيئة التعليمية والتربوية الجيدة للطلبة، إضافة إلى بث الرسائل التوعوية والإرشادية، وتوضيح طرق الاستذكار الجيد للطلاب والطالبات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور، لتوفير الأجواء الملائمة؛ ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم على الوجه المطلوب.
وأضافت: تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، والتي تَضَمّنت لجان الاختبارات، والمتابعة والتدقيق والدعم الفني بتعليم المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال فترة الاختبارات.