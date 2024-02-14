"تعليم ينبع" يعلن جاهزيته لاستقبال أكثر من 76 ألف طالب لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، استعداداتها لاستقبال أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلية لجميع المراحل التعليمية، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، والتي تنطلق يوم غد الخميس وتستمر حتى يوم الأربعاء 11 شعبان 1445هـ.