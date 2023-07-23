أمير تبوك يُشيد بدعم القيادة لإدارة الخدمات الصحية للقوات المسلحة

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بالإمارة؛ المديرَ الجديد لمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب سعد بن صالح الغامدي.
وهنّأ الأميرُ "فهد"، اللواءَ "الغامدي"، مُتمنيًا له التوفيق والسداد، مُشيدًا بما تلقاه الإدارة العامة للخدمات الصحية للقوات المسلّحة، من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، ومتابعة وزير الدفاع.
وأكّد أميرُ تبوك دعمَ جميع أعمال مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، من قبل الإمارة والجهات الحكومية، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
فيما أعرب اللواء "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمير تبوك على توجيهاته السديدة، ودعمه المستمرّ للخدمات الصحية بالمنطقة.