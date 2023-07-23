أمير تبوك يُشيد بدعم القيادة لإدارة الخدمات الصحية للقوات المسلحة

وهنّأ الأميرُ "فهد"، اللواءَ "الغامدي"، مُتمنيًا له التوفيق والسداد، مُشيدًا بما تلقاه الإدارة العامة للخدمات الصحية للقوات المسلّحة، من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، ومتابعة وزير الدفاع.