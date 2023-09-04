أصدر مدير عام التعليم بمنطقة عسير فهد بن صالح عقالا، قرارًا بتكليف عبدالرحمن بن عايض آل مناع، مديرًا لمكتب تعليم شمال خميس مشيط، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له، وفق الأنظمة والتعليمات.