23 معلماً ومعلمة.. أمير الباحة يكرّم المتميزين في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

وأكد أمير المنطقة خلال لقائه بالمعلمين والمعلمات ضرورة استثمار كل الجهود والإمكانات التي تعزز التنافسية والتحفيز وتنمي روح الإبداع والمبادرة واستقراء المستقبل والتفاعل مع المعطيات في شتى المجالات العلمية، مؤكداً سموه إيلاء المتميزين والمتميزات لاسيما المعلمين والمعلمات من أبناء وبنات المنطقة الرعاية الكاملة ليحظوا بدورِهم الفاعل في تحقيق التعليم المجود، إيمانا بأهمية الدورِ الذي يضطلعون به نحو المساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لوطنهم ومجتمعهم، متطلعاً للمزيد من تحقيق التميز والريادة العلمية، ومهنئاً المعلمين والمعلمات المكرمين على هذا الإنجاز.