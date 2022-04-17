23 معلماً ومعلمة.. أمير الباحة يكرّم المتميزين في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة اليوم، 23 معلماً ومعلمةً من تعليم الباحة والمخواة؛ نظير حصولهم على درجات مميزة في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن 517 معلماً ومعلمةً على مستوى المملكة.
جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق وعدد من القيادات التعليمية؛ تقديراً لجهود المعلمين المبذولة والمتميزة في اختبارات الرخصة المهنية، وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من العطاء.
وأكد أمير المنطقة خلال لقائه بالمعلمين والمعلمات ضرورة استثمار كل الجهود والإمكانات التي تعزز التنافسية والتحفيز وتنمي روح الإبداع والمبادرة واستقراء المستقبل والتفاعل مع المعطيات في شتى المجالات العلمية، مؤكداً سموه إيلاء المتميزين والمتميزات لاسيما المعلمين والمعلمات من أبناء وبنات المنطقة الرعاية الكاملة ليحظوا بدورِهم الفاعل في تحقيق التعليم المجود، إيمانا بأهمية الدورِ الذي يضطلعون به نحو المساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لوطنهم ومجتمعهم، متطلعاً للمزيد من تحقيق التميز والريادة العلمية، ومهنئاً المعلمين والمعلمات المكرمين على هذا الإنجاز.
فيما رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني شكر وتقدير المجتمع التربوي في تعليم الباحة والمخواة لسمو أمير منطقة الباحة على الاهتمام الكبير الذي يلقاه منسوبو التعليم من سموه الكريم، ومتابعته الدائمة للمعلمين والمعلمات والطلبة، ومشاركتهم مناسباتهم وأفكارهم وتطلعاتهم، مؤكداً أن هذا الاهتمام والدعم المستمر يعكسان الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- مضيفًا بأن هذا الدعم الكبير يحتم علينا البذل والعمل المتواصل لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تُرضي المستفيدين وتوازي تطلعات ولاة الأمر.