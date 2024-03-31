اختتام غبقة بلدية الخبر الرمضانية بحضور أكثر من 90 ألف زائر وبرامج متنوعة

يُذكر أن الفعالية هي مبادرة مجتمعية مجانية تسعى من خلالها البلدية لتحسين جودة الحياة، وتُعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية بما يعزز مكانتها وهي ضمن الخطط الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية، التي تنفذها البلدية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث استمرت 14 يوماً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الواحدة والنصف فجراً دخولها كان مجاناً، بمشاركة العديد من الجهات التي أثرت الفعاليات.