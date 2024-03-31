اختتام غبقة بلدية الخبر الرمضانية بحضور أكثر من 90 ألف زائر وبرامج متنوعة

اختتمت "غبقة بلدية الخبر الرمضانية"، أمس، فعالياتها في ساحة كورنيش الخبر، بعد 14 يوماً، استقبلت خلالها أكثر من 90 ألف زائر، من مختلف أنحاء المملكة، ومن جميع الفئات العمرية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل الحميدي الوهبي أن "الغبقة جاءت ضمن الخطوات العديدة التي تتخذها البلدية؛ لتعزيز جودة الحياة في المحافظة، وتعزيز مكانة الخبر كوجهة سياحية، ونقطة جذب، واستقطاب للزوار، والسائحين.
وأشار المهندس "مشعل" إلى إن "الغبقة" اشتملت على العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة، التي جذبت جميع فئات المجتمع، من جلسات مطلة على البحر، ومأكولات شعبية وأخرى حديثة، ومقاهٍ، وأركان فنية ثقافية، وورش عمل تفاعلية، ومنطقة ألعاب الطاولة للصغار والكبار.
وأبان رئيس بلدية الخبر أن "الغبقة" اشتملت على 15 مطعماً وكافيه، و20 ركناً في سوق الأزياء والعطور، كما ضمت عروض للمسرح، والحكواتي، وعرض علاء الدين، والمسحراتي، وعزف القانون والعود، والسوق الرمضاني، وركن للأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات مجاناً، وركن للحرف اليدوية الرسم على الفخار مجاناً أيضاً.
يُذكر أن الفعالية هي مبادرة مجتمعية مجانية تسعى من خلالها البلدية لتحسين جودة الحياة، وتُعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية بما يعزز مكانتها وهي ضمن الخطط الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية، التي تنفذها البلدية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث استمرت 14 يوماً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الواحدة والنصف فجراً دخولها كان مجاناً، بمشاركة العديد من الجهات التي أثرت الفعاليات.