25 % نسبة ارتفاع إجراء العمليات في "مستشفى الملك سلمان"

تمكَّن مستشفى الملك سلمان، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، من زيادة إجراء العمليات الجراحية بنسبة 25 % مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بمعدل 5.027 عملية خلال عام 2021.

وتفصيلاً، أوضحت إحصائيات مستشفى الملك سلمان أن عدد العمليات الروتينية هو 3.015 عملية، فيما زاد المستشفى نسبة العمليات في بعض التخصصات؛ إذ بلغت نسبة الزيادة في جراحة العظام 94 %، و53 % في جراحة المسالك البولية، بينما بلغت نسبة الجراحة العامة 46 %، إضافة إلى ارتفاع أداء غرف العمليات بنسبة بلغت 65 % في جراحة العظام، و42 % في جراحة العيون، و35 % في جراحة المسالك البولية، و31 % في الجراحة العامة.

وقال مدير مستشفى الملك سلمان، الدكتور ممدوح الثقيل، إن هذا الإنجاز جاء ضمن ما يشهده المستشفى من تطوُّر ملحوظ في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة، واستحداث آليات عمل جديدة، ساهمت في تقليص قوائم الانتظار، وخفض معدلاتها، ورفع نسبة الإشغال لها لخدمة عدد أكبر من المرضى، إضافة إلى ما يضمه المستشفى، وما تم استقطابه من كوادر طبية وفنية وإدارية متخصصة بمؤهلات وخبرات عالية لتقديم الخدمة المتميزة.