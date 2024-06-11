مستشفى عفيف يكلف 9 مراكز صحية للعمل خلال إجازة عيد الأضحى

كلفت إدارة مستشفى عفيف العام، تسعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية للعمل، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لمواقيت عمل العيادات الخارجية واللياقة الطبية.
وشملت المراكز الصحية المكلفة خارج "عفيف": الرعاية الصحية الأولية بالصفوية، وصحي الجمانية، وصحي أم أرطى، وصحي الشواطن، وصحي الحوميات، وصحي حصينة، وصحي الحنابج، وصحي الكفية.
وذلك بحيث تبدأ فترة العمل الأحد حتى الخميس، من 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.
كما كلفت الإدارة مركز صحي غرب عفيف، ليكون مناوبًا من الأحد إلى الخميس من 8 صباحًا حتى 11 مساءً، ويكون عمل العيادات الخارجية ومركز اللياقة الطبية من الأحد حتى الخميس، أيضًا من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.