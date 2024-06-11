مستشفى عفيف يكلف 9 مراكز صحية للعمل خلال إجازة عيد الأضحى

كما كلفت الإدارة مركز صحي غرب عفيف، ليكون مناوبًا من الأحد إلى الخميس من 8 صباحًا حتى 11 مساءً، ويكون عمل العيادات الخارجية ومركز اللياقة الطبية من الأحد حتى الخميس، أيضًا من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.