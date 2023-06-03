الطائف.. ثانوية الملك فهد تُكَرّم معلّميها المتقاعدين‎‎

أقامت ثانويةُ الملك فهد بالطائف، بمتابعةٍ من مدير المدرسة سامي بن خضر السالمي، أمس الأول؛ حفلَ تكريم للمعلّمين المتقاعدين، بينهم الدكتور محمد النمري، ومحمد الحكمي، ونايف الخشي، وبندر الزايدي، الذين تقاعدوا عن التعليم هذا العام ١٤٤٤هــ.
جاء ذلك بحضور عدد من مسؤولي التعليم، وجمع كبير من زملائهم وأصدقائهم وأقاربهم، الذين قدموا لهم خلال الحفل مجموعةً من الهدايا والدروع التذكارية والقصائد الشعرية.
وأُلقيت خلال الحفل كلماتُ ثناءٍ على ما قدّمه المعلّمون المتقاعدون خلال مسيرتهم التعليمية من عطاء وتفانٍ في خدمة التعليم، راجين الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم بعد التقاعد.
من جانبهم قال المتقاعدون: إن العبارات تَعجَز عن التعبير للفرحة والسرور، مقدِّمين الشكرَ للزملاء في المدرسة على هذا التكريم.