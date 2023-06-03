الطائف.. ثانوية الملك فهد تُكَرّم معلّميها المتقاعدين‎‎

أقامت ثانويةُ الملك فهد بالطائف، بمتابعةٍ من مدير المدرسة سامي بن خضر السالمي، أمس الأول؛ حفلَ تكريم للمعلّمين المتقاعدين، بينهم الدكتور محمد النمري، ومحمد الحكمي، ونايف الخشي، وبندر الزايدي، الذين تقاعدوا عن التعليم هذا العام ١٤٤٤هــ.