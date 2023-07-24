جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تختتم البرنامج التدريبي لمنهجية البحث الاجتماعي

اختتمت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي لمنهجية البحث الاجتماعي الذي استضافته جمعية "البر" بالمنطقة الشرقية، على مدار أربعة أيام متتالية، بتكريم الباحثين والاحتفاء بتخرجهم.
وشمل البرنامج التدريبي، تدريب 30 باحثًا اجتماعيًا من سبع جمعيات مختلفة بالمنطقة الشرقية، على منصة "استحقاق"، وهي بوابة إلكترونية تهدف إلى تطوير منظومة البحث الاجتماعي وتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين في القطاع الثالث من خلال إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومستدامة للمستفيدين في القطاع الثالث وتمكين الباحثين الاجتماعيين وتدريبهم على البحث الاجتماعي والعمل من خلال المنصة.
وقال المتحدث الإعلامي لجمعية "البر" بالشرقية فيصل المسند: إن منصة "استحقاق" هي منظومة متكاملة للتنمية تهدف إلي تحقيق الاستفادة لكل الجمعيات والمستفيدين بالمملكة، ابتكرت واحتضنتها جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري.
وأكد "المسند"، حرص المنصة على الوصول للمحتاج الحقيقي والمستحق ومساعدة الباحث في الوصول لهذا الهدف، موضحًا أن "استحقاق" تهدف إلى العمل وفق منهجيات موحدة للبحث الاجتماعي وتوثيق معلومات المستفيدين وتحديثها بشكل دوري، وتوفير هذه المعلومات لصناع القرار.
بالإضافة إلى الاهتمام بالجوانب التنموية للمستفيد والتي يكشفها البحث الاجتماعي، بما يعزز كفاءة الإنفاق في القطاع غير الربحي، ويقلل الحمل الإداري والمالي على الجمعيات، ويوفر فرص عمل ووقتًا إضافيًا للباحث الاجتماعي المنتسب للمنصة من خلال استفادة الجمعيات والجهات من خدماته بعد تدريبه وتأهيله على العمل في المنصة.
وشكر "المسند"، جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، على تنظيمهم للبرنامج التدريبي وابتكارهم واحتضانهم لمنصة "استحقاق"، قائلاً: إن ذلك يمثل الدور الريادي والتنموي لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري بالمملكة.
وأشاد بنقل هذه التجربة للمنطقة الشرقية، وأثرها التنموي والمستدام على جميع الأسر المستفيدة، مؤكدًا حرص جمعية البر بالشرقية، على تأهيل فريق البحث الاجتماعي بالجمعية وفروعها عبر البرنامج التدريبي وانتسابهم وتعاونهم مع المنصة.
كما قال "المسند": إن حرص الجمعيات الأخرى على حضور البرنامج والتسجيل في "استحقاق"، يدل على نجاح المنصة في تحقيق أهدافها التنموية وتقديم نموذج فريد وناجح في البحث الاجتماعي والتنمية المجتمعية.