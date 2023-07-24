جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تختتم البرنامج التدريبي لمنهجية البحث الاجتماعي

وشمل البرنامج التدريبي، تدريب 30 باحثًا اجتماعيًا من سبع جمعيات مختلفة بالمنطقة الشرقية، على منصة "استحقاق"، وهي بوابة إلكترونية تهدف إلى تطوير منظومة البحث الاجتماعي وتوحيد قاعدة بيانات المستفيدين في القطاع الثالث من خلال إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومستدامة للمستفيدين في القطاع الثالث وتمكين الباحثين الاجتماعيين وتدريبهم على البحث الاجتماعي والعمل من خلال المنصة.