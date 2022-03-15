27 خاضوا التجربة.. اختتام برنامج إعداد القيادات الشابة بالشرقية

اختتم مجلس شباب المنطقة الشرقية بالتعاون مع "GOODAT" مؤخرًا، أعمال برنامج إعداد القيادات الشابة "CEO Boot Camp"، الذي يهدف إلى توجيه قادة المستقبل، وتعزيز قدراتهم في التغلب على التحديات، من خلال رحلة تفاعلية امتدت ثلاثة أيام.
وعلى امتداد أيام البرنامج، شارك 27 شابًّا وشابة في رحلة ميدانية مع فريق من المرشدين والموجهين عبر محاكاة دور الرؤساء التنفيذيين من خلال 8 ورش عمل متخصصة، إضافة إلى تقييم نهائي للمشاريع المقدمة من المشاركين عبر لجنة تحكيم شارك فيها عدد من القيادات التنفيذية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام بن محمد الغريب، أن توجيهات رئيس المجلس الأمير أحمد بن فهد بن سلمان تحثّ دومًا على تقديم مبادرات نوعية لشباب المنطقة بما يتلاءم مع طموحاتهم، وبما يتواءم مع أحدث المعايير والمتغيرات في قطاع تنمية الشباب.
وأكد "الغريب" أن هذا البرنامج يأتي مواكبةً لما توليه رؤية المملكة من عناية فائقة بتنمية القدرات البشرية؛ موضحًا حرص المجلس على تطوير قدرات شباب المنطقة وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.
يُذكر أن برنامج إعداد القيادات الشابة "CEO Boot Camp" يُعد أحد البرامج التي أطلقها مجلس شباب المنطقة الشرقية لتهيئة الشباب على رسم مسار واعد لأنفسهم، منذ إطلاق استراتيجية المجلس مؤخرًا من قِبَل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والتي تحث على الأخذ بيد الشباب في كافة محافظات المنطقة الشرقية على حد سواء، وتوفير الوسائل المختلفة لدعم المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها.