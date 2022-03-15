27 خاضوا التجربة.. اختتام برنامج إعداد القيادات الشابة بالشرقية

يُذكر أن برنامج إعداد القيادات الشابة "CEO Boot Camp" يُعد أحد البرامج التي أطلقها مجلس شباب المنطقة الشرقية لتهيئة الشباب على رسم مسار واعد لأنفسهم، منذ إطلاق استراتيجية المجلس مؤخرًا من قِبَل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والتي تحث على الأخذ بيد الشباب في كافة محافظات المنطقة الشرقية على حد سواء، وتوفير الوسائل المختلفة لدعم المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها.