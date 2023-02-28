أمانة جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة تدعو إلى سرعة ترشيح المتنافسين

دعت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الحكومية والأهلية داخل المملكة، إضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى سرعة ترشيحهم ممثليها من الأطفال المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين من الجائزة، حيث من المقرر إغلاق باب الترشيحات يوم الأحد 27 /8/ 1444هـ الموافق 19 /3/ 2023م.
وأشار الأمين العام للجائزة عبد العزيز السبيهين، إلى أن توجيهات راعي الجائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، تؤكّد العمل على توفير الإمكانات كافة لمواصلة الحضور المتميز للجائزة، وما حققته من نجاحات على الصعيدين المحلي والإقليمي، امتداداً لما حظيت به الدورة السابقة من إقبالٍ غير مسبوقٍ من مدارس تحفيظ القرآن ومؤسسات رعاية ذوي الإعاقة في مناطق المملكة كافة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يؤكّد تحقيق الجائزة أهدافها التربوية والتأهيلية بشكل متنامٍ، وذلك منذ انطلاق الدورة الأولى عام 1417هـ.