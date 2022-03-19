280 ألف طالب وطالبة يبثون الحياة في 1200 مدرسة بعسير غدًا

يعود 280 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام، صباح غد الأحد، لبث الحياة في أكثر من 1200 مدرسة بمنطقة عسير، من خلال الحضور الكامل، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية مثالية.
وقال مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري: يتم العمل بشكل جادّ من فِرَق العمل على كل الأصعدة؛ لخلق بيئة مثالية للطلاب والطالبات الذين يعودون لمقاعد الدراسة بشكل كامل، مع عودة الاصطفاف الصباحي والأنشطة الصفية واللاصفية، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية، إضافة إلى إلغاء التباعد داخل المدارس.
وأضاف: "جميع هذه الجهود تعكس صورة حقيقية لما يُبذل من القيادة الرشيدة والوزارة، والدعم الذي يحظى به تعليم عسير من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لإيجاد مخرجات تربوية متميزة ترقى لتطلعات قادة الوطن، وتحقق ما يصبو إليه المجتمع، وتواكب رؤية المملكة 2030".
وأشار إلى أن الإدارة بمختلف إداراتها ومكاتبها وأقسامها، أنهت جميع الاستعدادات، وسخّرت الإمكانات لانطلاقة جادّة للفصل الدراسي الثالث والعودة الكاملة للطلاب والطالبات في جميع مراحلهم الدراسية، والعمل على توفير بيئات تعليمية آمنة ومناسبة.