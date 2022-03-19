280 ألف طالب وطالبة يبثون الحياة في 1200 مدرسة بعسير غدًا

وقال مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري: يتم العمل بشكل جادّ من فِرَق العمل على كل الأصعدة؛ لخلق بيئة مثالية للطلاب والطالبات الذين يعودون لمقاعد الدراسة بشكل كامل، مع عودة الاصطفاف الصباحي والأنشطة الصفية واللاصفية، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية، إضافة إلى إلغاء التباعد داخل المدارس.