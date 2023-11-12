محافظ جدة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين "الصناعة" وجامعة المؤسس

وأوضح أن رؤية المملكة 2030م أسهمت بشكل كبير في تمكين القطاع الصناعي، خيارًا استراتيجيًّا لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وإيجاد الوظائف، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، التي تعدُّ من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة.