محافظ جدة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين "الصناعة" وجامعة المؤسس

شهد محافظُ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر المحافظة، اليوم الأحد، توقيعَ مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للتطوير الصناعي المكلف المشرف العام على وكالة التمكين الصناعي، المهندس البدر بن عادل فودة، ورئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس وبناء مصانع للإنتاج المتقدم والابتكار على الأراضي التابعة للجامعة؛ من خلال تفعيل برنامج "رافد"، وتدريب منسوبي الجامعة، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار والاختراع، وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، ولتحقيق التكامل وتوحيد الجهود، من أجل تأسيس وتطوير قدرات بشرية وطنية في مجال التصنيع المتقدم وتنمية الابتكار الصناعي.
وقال المهندس "البدر": إن هذه المذكرة في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز تبنّي التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي، وفقًا للمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى خلق قطاع صناعي قائم على التقنية والابتكار.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030م أسهمت بشكل كبير في تمكين القطاع الصناعي، خيارًا استراتيجيًّا لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وإيجاد الوظائف، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، التي تعدُّ من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها قالت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة: إن هذه المذكرة تهدف لتحفيز البحث والتطوير والابتكار والاختراع من خلال تفعيل برنامج "رافد" للتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة.
وأضافت: أن الطرفين يسعيان إلى التعاون في مجالات التصنيع والإنتاج المتقدم والابتكار الصناعي، التي تعدّ ركائز أساسية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.