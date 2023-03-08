"صحة حائل" تُشيد برائدات العمل التقني الصحي في المديرية

عبرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم الأربعاء، عن فخرها واعتزازها برائدات العمل التقني الصحي بالمديرية.
وأثنت على قيادتهن للمؤشرات الصحية في المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم، ومركز الأزمات والكوارث الصحية بالمنطقة، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال مدير عام "صحة حائل" الدكتور فرحان بن فالح الشمري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس كل عام: "إن للمرأة السعودية بصمةَ نجاحٍ في القطاع الصحي ومواكبة التحول الرقمي، وقد أثبتت نجاحها في مهن ومجالات عديدة مكَّنتها فيها رؤية السعودية 2030".
وأكد "الشمري" أهمية دور المرأة السعودية في "صحة حائل" بكثير من المجالات، وأهمها المجال التقني والصحي، من خلال قيادة مجموعة من الشابّات السعوديات للمؤشرات الرئيسية في المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم ومركز الأزمات بالمنطقة.
ونوّه إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، تُعدُّ من أوائل المنشآت الصحية التي وفّرت بيئة صديقة للأم والطفل داخل المركز.