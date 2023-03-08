"صحة حائل" تُشيد برائدات العمل التقني الصحي في المديرية

وقال مدير عام "صحة حائل" الدكتور فرحان بن فالح الشمري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس كل عام: "إن للمرأة السعودية بصمةَ نجاحٍ في القطاع الصحي ومواكبة التحول الرقمي، وقد أثبتت نجاحها في مهن ومجالات عديدة مكَّنتها فيها رؤية السعودية 2030⁩".