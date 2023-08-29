"حيّاك".. "تعليم مكة" تنفّذ لقاءً تعريفياً لـ 376 معلماً ومعلمة مستجدين

وجرى فتح المجال للحوار، حيث تمّ الإيضاح للاستفسارات التي طرحت من قِبل المعلمين، ومناقشة الأمور التي من شأنها أن تخدم الميدان التعليمي، عقب ذلك وزعت حقيبة تحمل عديداً من اللوائح والأنظمة والإرشادات التي من شأنها إرشاد المعلم في بداية طريقه الوظيفي ليستفيد منها في حياته العملية، ولإعدادهم ومزاولة عملهم كمعلمين، فضلاً عن مجالات التدريب.