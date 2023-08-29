"حيّاك".. "تعليم مكة" تنفّذ لقاءً تعريفياً لـ 376 معلماً ومعلمة مستجدين

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع الإدارات المعنية، لقاءً تعريفياً لـ 376 معلماً ومعلمة مستجدين، بعنوان "حيّاك" تحت شعار "معاً نبني وطناً"؛ بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة محمد بن أحمد المدخلي، والمساعد للشؤون التعليمية علي العامودي، والمساعدة للشؤون التعليمية لمياء بشاوري، وعدد من قيادات ومشرفي تعليم مكة المكرّمة.
ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة حمد بن أحمد المدخلي، بزملائه المعلمين الجدد في البرنامج الوزاري "حيّاك" مشيراً إلى أنهم في مهنة من أسمى المهن وأشرفها فهي رسالة دينية ووطنية.
وأكّد مدخلي، أن من أدوار المعلم المساهمة في بناء المستقبل، والاستثمار في الغد، وتهيئة الجيل ليشق طريقه نحو المعرفة بكل كفاءة وتمكن، إلى جانب بناء شخصية الطلبة ليكونوا أفراداً نشطين ومبدعين ومشاركين، يتحلون بمهارات المستقبل مهيَّأين لسوق العمل، فضلاً عن العمل على زيادة رغبة الطلاب وشغفهم نحو التعلم.
وأردف نحن نوجد هنا اليوم لنكمل المسيرة ولنحقق الأفضل دائماً بما يليق بالتعليم وبالمعلم وبهذا النشء، وفخورون باختياركم لمهنة التعليم، كما نعاهدكم لمساندتكم ورعايتكم في بداية طريقكم ونفتح لكم أبوابنا لدعمكم وتذليل التحديات كافة ونعدكم بأننا سنكون داعمين لكم، فأنتم مَن سيرعى عقول أبنائنا ليجعل منهم أجيالاً واعدة ومُلمة بأمور حياتها ومساعدتهم نحو تحقيق وبناء مستقبلهم وجعلهم أفراداً صالحين وناجحين في حياتهم.
وسأل المدخلي، الله تعالى، بأن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميُّز والإبداع.
عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً للتعريف بأهم السياسات والإجراءات وتعزيز الارتباط الوظيفي ورفع الإنتاجية وإعداد موظفين متميزين وفاعلين ومنتجين.
واستهل اللقاء بالنشيد الوطني، تلاه عرض مشهد ترحيبي، وكلمة الافتتاحية، عقبه عرض مرئي بعنوان "اللوائح والأنظمة" قدّمته إدارة شؤون المعلمين، فيما عرضت إدارة الموارد البشرية رؤيتها ورسالتها وأهدافها وقدمت نبذة عن خدماتها والبيانات الوظيفية والتعليمات والأنظمة.
وأثرت إدارة التدريب والابتعاث اللقاء بورقة تحت شعار "التطوير المهني"، واستعرضت إدارة المراجعة الداخلية أخلاقيات مهنة التعليم، ثم سلطت إدارة الإشراف التربوي الضوء على إستراتيجيات التعليم، واختتم اللقاء بتوزيع الحقائب الترحيبية من قبل إدارة التواصل الداخلي.
وجرى فتح المجال للحوار، حيث تمّ الإيضاح للاستفسارات التي طرحت من قِبل المعلمين، ومناقشة الأمور التي من شأنها أن تخدم الميدان التعليمي، عقب ذلك وزعت حقيبة تحمل عديداً من اللوائح والأنظمة والإرشادات التي من شأنها إرشاد المعلم في بداية طريقه الوظيفي ليستفيد منها في حياته العملية، ولإعدادهم ومزاولة عملهم كمعلمين، فضلاً عن مجالات التدريب.