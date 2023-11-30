"البيئة" تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل

نفذت "الوكالة المساعدة للموارد البشرية" ضمن الخدمات المشتركة بوزارة البيئة والمياه والزراعة برنامجًا تدريبيًا حول "المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل"، وذلك بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية.
وتفصيلاً، استهدفت الورشة التدريبية المديرين وشاغلي المناصب الإشرافية والمرشحين لشغلها من رؤساء الأقسام والوحدات الإدارية من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمناطق المختلفة، حيث أُقيم البرنامج التدريبي في العاصمة الرياض لمدة ثلاثة أيام.
وفي هذا الصدد، أوضح المدرب الدكتور ياسين محمد الأمير أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات القيادة الإشرافية الفعّالة اللازمة لتطوير الأداء وتسيير العمل بكفاءة وفعاليّة والتزود بالمهارات الإبداعية والسلوكية والإدارية المتفوقة اللازمة لتولي المناصب الإدارية والإشرافية وصقل الرؤية الاستراتيجية القيادية.
و بيّن "الأمير" أن محاور البرنامج تطرقت إلى أسس الإشراف المتقدم، والتواصل وحل النزاعات، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتوجيه وتحفيز الفرق، والمهارات الإشرافية في التحديات العملية، بالإضافة إلى طرق تكوين فرق العمل وأهمية العمل الجماعي، وكيفية وضع الخطة الاستراتيجية، وكيفية وضع الخطة التنفيذية، ومهارات التواصل الفعّال في بيئة العمل، وخطوات إدارة الأداء والفرق بينها وبين تقييم الأداء.