"البيئة" تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل

و بيّن "الأمير" أن محاور البرنامج تطرقت إلى أسس الإشراف المتقدم، والتواصل وحل النزاعات، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتوجيه وتحفيز الفرق، والمهارات الإشرافية في التحديات العملية، بالإضافة إلى طرق تكوين فرق العمل وأهمية العمل الجماعي، وكيفية وضع الخطة الاستراتيجية، وكيفية وضع الخطة التنفيذية، ومهارات التواصل الفعّال في بيئة العمل، وخطوات إدارة الأداء والفرق بينها وبين تقييم الأداء.