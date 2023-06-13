مسؤولون نيجيريون يشيدون بجهود "الندوة العالمية" في بلادهم

أثنى مسؤولون نيجيريون من وزارتَي التعليم والداخلية، اليوم الثلاثاء، على جهود "الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، ودعمها للمسار التعليمي في بلادهم، عبر برامجها ومناشطها النوعية التي تؤهّل الشباب وتسهم في تفوقهم الدراسي.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في احتفالية مكتب الندوة العالمية في نيجيريا، لتوزيع المنح الجزئية على الطلاب الدارسين في خمس جامعات نيجيرية.
شارك في الاحتفالية عضو مجلس النواب عن ولاية لاجوس البروفسور عبد الحكيم عبد اللطيف، ورئيس مجلس الآباء بالتربية والتعليم تاج الدين إيولوجا، ومن وزارة الداخلية عبد الواحد أمالاكيني، ومن التعليم العالي طيبة أولانكا، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.
من جانبه ثمّن مديرُ مكتب الندوة العالمية في نيجيريا هشام عبدالسلام، جهودَ المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبًا في دعمها السخي للبرامج التنموية التي تسهم في رقيّ الشعوب ودفع الشباب نحو التفوّق العلمي والإسهام في خدمة بلدانهم وأوطانهم.
ونوّه "عبدالسلام" إلى أن الندوة لها أكثر من عشر مؤسسات تعليمية متميزة في نيجيريا، شملت معاهد عالية ومدارس ثانوية.