مسؤولون نيجيريون يشيدون بجهود "الندوة العالمية" في بلادهم

شارك في الاحتفالية عضو مجلس النواب عن ولاية لاجوس البروفسور عبد الحكيم عبد اللطيف، ورئيس مجلس الآباء بالتربية والتعليم تاج الدين إيولوجا، ومن وزارة الداخلية عبد الواحد أمالاكيني، ومن التعليم العالي طيبة أولانكا، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.