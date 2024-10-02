شمل 18 فقرة.. مدير "تعليم شقراء" يصدر قرارًا بتطبيق الهيكل التنظيمي للإدارة وفق المهام بالدليل

أصدر مدير تعليم شقراء، الدكتور إبراهيم الحسن، قرارًا بتطبيق الهيكل التنظيمي لإدارة التعليم وفق المهام بالدليل التنظيمي لإدارات التعليم "المحافظات".
واشتمل القرار على نقل وضم أقسام، وتغيير أسماء أقسام أخرى، ونقل إداريين وإداريات وشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في تلك الأقسام، وإعادة توزيع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية لتحقيق خطة التحول وتطبيق الهيكلة، وفقًا لخطة مشروع الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية الإدارية، بما يحقق مصلحة العمل وسد الاحتياج.
وتفصيلاً، أصدر مدير تعليم شقراء قرارًا، تضمَّن عددًا من الإجراءات، واشتمل على ١٨ فقرة، جاءت على النحو الآتي:
أولاً: تطبيق الهيكل التنظيمي لإدارة التعليم وفق المهام بالدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات) المرفق.
ثانيًا: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من الأقسام الآتية: (التخطيط والتطوير، تقنية المعلومات، التخطيط المدرسي والدعم الفني لنظام فارس) إلى قسم التطوير والتحول.
ثالثًا: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من: (قسم العلاقات العامة والإعلام، مركز رعاية المستفيدين بنين/ بنات، برنامج تواصل ولقاء) إلى وحدة الاتصال المؤسسي.
رابعًا: تغيير اسم إدارة التعليم العام الأهلي إلى إدارة مكتب التعليم الخاص، وتشمل التعليم الأهلي والعالمي والأجنبي.
خامسًا: تغيير اسم وحدة التوعية الفكرية إلى وحدة الوعي الفكري.
سادسًا: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من الاختبارات في (قسم الاختبارات والقبول [بنين / بنات]) إلى قسم تقويم الأداء المعرفي والمهاري.
سابعًا: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من أمانة إدارة التعليم إلى وحدة المخاطر والالتزام.
ثامنًا: نقل العمل التطوعي من تطوير الموارد البشرية إلى وحدة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.
تاسعًا: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من الأقسام الآتية بنين / بنات: (الإشراف التربوي، التوجيه الطلابي، النشاط الطلابي، التعليم المستمر، القبول في قسم الاختبارات والقبول) إلى قسم أداء التعليم.
عاشرًا: نقل جميع شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من قسم رياض الأطفال والحضانات إلى قسم الطفولة المبكرة.
حادي عشر: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من الأقسام الآتية: (الموهوبين، التربية الخاصة، الشؤون الصحية المدرسية، المقاصف المدرسية) من خدمات الطلاب إلى قسم تنمية القدرات.
ثاني عشر: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من الأقسام الآتية: (التجهيزات المدرسية، الصيانة والتشغيل، الإشراف والتنفيذ، الدراسات والتصميم، النقل المدرسي) من خدمات الطلاب إلى قسم جودة الخدمات.
ثالث عشر: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من الأقسام الآتية: (الأمن والسلامة المدرسية، الأراضي والبرمجة) إلى وحدة الأمن والسلامة والمرافق.
رابع عشر: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من قسم شؤون المعلمين (بنين / بنات) إلى وحدة شؤون المعلمين في قسم الموارد البشرية.
خامس عشر: نقل جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية من الأقسام والوحدات الآتية: (التدريب التربوي، تطوير الموارد البشرية، عمليات الموارد البشرية، التواصل الداخلي) إلى وحدة خدمات الموارد البشرية.
سادس عشر: تغيير اسم الشؤون الإدارية والمالية إلى اسم قسم الخدمات المشتركة، ويتبعها الوحدات الآتية:
* المالية، ويضم لها المشتريات؛ لتكون وحدة المالية والمشتريات. ويضاف له من خدمات الطلاب الإعانات وعقود المقاصف والميزانية والمستودعات.
* الاتصالات الإدارية، ويضم لها مركز الوثائق والمحفوظات تحت اسم الوثائق والاتصالات الإدارية ومراقبة المخزون.
* الخدمات العامة تحت اسم النقل والخدمات.
سابع عشر: يتم تطبيق المعيارية العددية الواردة بوثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية 1445هـ.
ثامن عشر: يتم إعادة توزيع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية لتحقيق خطة التحول لتطبيق الهيكلة والدليل التنظيمي، وامتدادًا لسلسلة الإجراءات الهادفة لعمل الموازنة للكادر الإداري في المدارس ورياض الأطفال والأقسام وفقًا لخطة مشروع الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية الإدارية، وبما يحقق مصلحة العمل وسد الاحتياج.