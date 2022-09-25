"الندوة العالمية" تُسدِّد الرسوم الدراسية للأيتام المتفوقين دراسيًّا في تايلاند

وبدوره، نوّه مدير مكتب الندوة، الأستاذ عبدالرشيد والي، بالعطاء المتواصل لمملكة الإنسانية حكومة وشعبًا؛ وهو ما كان له دوره الإيجابي على الأيتام، ومساعدتهم لتحقيق حياة أفضل.