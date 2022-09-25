"الندوة العالمية" تُسدِّد الرسوم الدراسية للأيتام المتفوقين دراسيًّا في تايلاند

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند بتسديد الرسوم الدراسية للأيتام المكفولين على برنامج المنح الدراسية والمتفوقين للعام الدراسي (1443)هـ في مدرسة (إقامة الإسلامية) بمحافظة ناخونايوك.
ويأتي المشروع بهدف التخفيف عن أُسر الأيتام، وإعانتهم في سد احتياجاتهم، وتيسير السبل أمام تحقيق طموحهم في تعليم أبنائهم، وتحفيزهم على التفوُّق الدراسي.
وتُعنى الندوة عناية فائقة بالأيتام، وتحرص على مساعدتهم وأُسرهم، وتقديم العون لهم، ورعايتهم عبر العديد من البرامج والأنشطة التعليمية والاجتماعية الخاصة بهم.
وبدوره، نوّه مدير مكتب الندوة، الأستاذ عبدالرشيد والي، بالعطاء المتواصل لمملكة الإنسانية حكومة وشعبًا؛ وهو ما كان له دوره الإيجابي على الأيتام، ومساعدتهم لتحقيق حياة أفضل.