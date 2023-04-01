فهد بن سلطان يرعى اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية بتبوك "يوم البر".. الاثنين

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بعد غدٍ، بديوان الإمارة، اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة "يوم البر".
ويهدف اللقاء إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة وإيجاد وسائل الاستثمار وتنميتها بما يضمن الأداء الأمثل لتلك الجمعيات ووصول خدماتها للمستحقين.
ويشهد اللقاء تدشين أمير المنطقة لعدد من المبادرات لجهات مختلفة، وهي تأتي تأكيدًا لحرصه المستمر للارتقاء ببرامج ومناشط الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين.
وخلال اللقاء، سيقوم أمير المنطقة بتكريم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء في عامها الأول والتي سبق وأن أعلن عنها العام الماضي والموجهة لمؤسسات القطاع غير الربحي.
يأتي ذلك إيمانًا من الأمير فهد بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع كما يسلم سموه عددًا من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين .