"أمانة جدة" تشارك في مبادرة "إفطار الجود الرمضاني" بحضور الأطفال

وصرّح مدير عام المسؤولية المجتمعية بالأمانة المهندس هتان هاشم حمودة بأن هذه النوعية من المبادرات تُسهم في تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف لدمج وتمكين ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية، مضيفًا أن المبادرة شهدت حضورًا كبيرًا من المتطوعين والجهات التي أسهمت في نجاح حفل "الإفطار الرمضاني" وفقراته المتنوعة.