"أمانة جدة" تشارك في مبادرة "إفطار الجود الرمضاني" بحضور الأطفال

شاركت أمانة محافظة جدة ضمن مبادرة إفطار"أبناء الجود للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي أقيمت بـ "الردسي مول" بالتعاون مع جمعية "حياتنا الترفيهية" ومشاركة مركز التأهيل الشامل ومستشفى عبداللطيف جميل ومجموعة من متطوعي "أصدقاء أمانة جدة".
وصرّح مدير عام المسؤولية المجتمعية بالأمانة المهندس هتان هاشم حمودة بأن هذه النوعية من المبادرات تُسهم في تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف لدمج وتمكين ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية، مضيفًا أن المبادرة شهدت حضورًا كبيرًا من المتطوعين والجهات التي أسهمت في نجاح حفل "الإفطار الرمضاني" وفقراته المتنوعة.