اختتام مبادرة "حياتنا تهمّنا" لتوعية الطلاب بأضرار المخدّرات

اختتم مكتبُ تعليم المزاحمية وضرماء التابع لإدارة تعليم منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، مبادرةَ "حياتنا تهمنا"، وهي عبارة عن برنامج وقائي يوعي الطلاب بأضرار المخدرات، وذلك بحضور مدير وحدة التوعية الفكرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ومساعد الشؤون التعليمية والمدرسية، ومساعد الخدمات المساندة، وعدد من مشرفي المكتب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمحافظة، والرئيس التنفيذي للجمعية.
وتستهدف المبادرةُ طلابَ المرحلة الثانوية بمدارس المكتب، البالغ عددهم قرابة 1120 طالبًا، كما تم تدشين النشرة التعريفية الإلكترونية التي تستهدف الطلابَ لتوعيتهم.
بعد ذلك تم تكريم المشاركين في المبادرة، وفي نهاية الزيارة قام مدير وحدة التوعية الفكرية بجولة لمكتب تعليم المزاحمية وضرماء برفقة مساعد المكتب للشؤون التعليمية.