اختتام مبادرة "حياتنا تهمّنا" لتوعية الطلاب بأضرار المخدّرات

اختتم مكتبُ تعليم المزاحمية وضرماء التابع لإدارة تعليم منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، مبادرةَ "حياتنا تهمنا"، وهي عبارة عن برنامج وقائي يوعي الطلاب بأضرار المخدرات، وذلك بحضور مدير وحدة التوعية الفكرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ومساعد الشؤون التعليمية والمدرسية، ومساعد الخدمات المساندة، وعدد من مشرفي المكتب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمحافظة، والرئيس التنفيذي للجمعية.