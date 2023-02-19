مكتب الندوة العالمية في القاهرة يقيم ملتقى شبابيًّا تحت رعاية جامعة الأزهر

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية مصر العربية، ملتقى الشباب السابع "7"، تحت شعار "الشباب والتميز"، برعاية جامعة الأزهر، والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار 4 أيام، بداية من 7 وحتى 10 فبراير 2023.
افتتح الملتقى الدكتورُ سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وشارك فيه عشراتُ الشباب الجامعيين. وتضمّن برنامج الملتقى العديدَ من الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية والترفيهية، ويهدف إلى تنمية قدرات الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية، وتبادل الخبرات العلمية التي تعزّز لديهم الشخصيةَ الإيجابية، وتعدّهم للإسهام بفاعلية في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم.
كما استضاف الملتقى نخبةً من علماء الأزهر، والجامعات المصرية؛ لإثراء الحوار وتبادل الخبرات، وتعميق التواصل مع الشباب المشاركين في فعاليات الملتقى، يتقدّمهم سعادة الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس المنظّمة العالمية لخريجي الأزهر وعضو مجلس أمناء الندوة العالمية، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين، وعدد من الأكاديميين والمختصّين في رعاية وشؤون الشباب.
من جهته ثمّن الدكتور رضا عبده مدير مكتب الندوة بمصر؛ جهودَ المملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، في دعم هذه البرامج التي تحصّن الشباب وتحفّزهم لمستقبل واعد، بعون الله؛ ليكونوا لبنةً صالحة تنفع المجتمع وترتقي به. كما أشاد بجهود جامعة الأزهر الشريف وتعاونها الهادف مع الندوة فيما يعود بالنفع والخير على شريحة الشباب.