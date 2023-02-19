مكتب الندوة العالمية في القاهرة يقيم ملتقى شبابيًّا تحت رعاية جامعة الأزهر

كما استضاف الملتقى نخبةً من علماء الأزهر، والجامعات المصرية؛ لإثراء الحوار وتبادل الخبرات، وتعميق التواصل مع الشباب المشاركين في فعاليات الملتقى، يتقدّمهم سعادة الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس المنظّمة العالمية لخريجي الأزهر وعضو مجلس أمناء الندوة العالمية، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين، وعدد من الأكاديميين والمختصّين في رعاية وشؤون الشباب.