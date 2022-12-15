"تجربة المستفيد" بـ"صحة حائل" تتلقّى أكثر من 2600 بلاغ في 2022

تلقّت إدارة تجربة المستفيد بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، 2613 بلاغًا في إدارة الالتزام، وبنوك الدم، والهيئة الطبية والإدارات التابعة للمديرية، خلال آخر أحد عشر شهرًا من 2022م، عبر مركز الاتصال 937.
وتضمّنت بلاغات من المرضى وذويهم على مدار الساعة؛ حيث يتم تصنيف البلاغ وتحليله والتواصل مع مقدم البلاغ، وإحالته إلكترونيًّا للجهة المعنية للإفادة وتقديم الخدمة اللازمة.
إضافة إلى إفادة مركز الاتصال التفاعلي بالوزارة، عما تمّ حيال البلاغ ومعالجته لرفع مستوى رضا المستفيدين وتحقيق الجودة اللازمة في الخدمة.
يذكر أن إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل، تعمل على توفير نظام فعّال للتواصل مع المرضى؛ لرصد الملحوظات والمقترحات ومعالجة الشكاوى، وتحقيق التكامل في الرعاية الصحية المقدمة؛ لتكون ذات قيمة للمريض وأسرته، وقياس تجربة المريض وإشراكه في تصميم الخدمات، وتمكين المرضى من خلال تعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم.