"تجربة المستفيد" بـ"صحة حائل" تتلقّى أكثر من 2600 بلاغ في 2022

تلقّت إدارة تجربة المستفيد بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، 2613 بلاغًا في إدارة الالتزام، وبنوك الدم، والهيئة الطبية والإدارات التابعة للمديرية، خلال آخر أحد عشر شهرًا من 2022م، عبر مركز الاتصال 937.