في القنفذة.. اتفاقية طبية وتوعوية بين جمعيتي "ابتسم" و"سمو"

وتم توقيع اتفاقية لتبادل الخدمات والخبرات الإدارية والعلمية فيما بينهما كلٍ في مجال اختصاصه من خلال تقديم الخدمات العلاجية للمحتاجين من منسوبي جمعية "سمو" من الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات للعلاج في أمراض الفم والأسنان للعلاجات الأساسية غير التجميلية عبر عيادات متخصصة وفق السياسات والاجراءات في العلاجات الأساسية، بالإضافة إلى إقامة البرامج والحملات التوعوية والتثقيفية لكل منسوبي جمعية "سمو" وتقديم الاستشارات المتبادلة في مجالات خدمة المجتمع حسب اختصاصات الطرفين.