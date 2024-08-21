في القنفذة.. اتفاقية طبية وتوعوية بين جمعيتي "ابتسم" و"سمو"

زار فريق من جمعية "ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية؛ جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة، حيث تم توقيع اتفاقية طبية وتوعوية وتثقيفية بين الطرفين.
ومثّل "ابتسم" المدير التنفيذي عبدالعزيز فتني، فيما استقبلهم ومثّل "سمو" المدير التنفيذي للجمعية الدكتور يحيى الجعفري.
وتم توقيع اتفاقية لتبادل الخدمات والخبرات الإدارية والعلمية فيما بينهما كلٍ في مجال اختصاصه من خلال تقديم الخدمات العلاجية للمحتاجين من منسوبي جمعية "سمو" من الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات للعلاج في أمراض الفم والأسنان للعلاجات الأساسية غير التجميلية عبر عيادات متخصصة وفق السياسات والاجراءات في العلاجات الأساسية، بالإضافة إلى إقامة البرامج والحملات التوعوية والتثقيفية لكل منسوبي جمعية "سمو" وتقديم الاستشارات المتبادلة في مجالات خدمة المجتمع حسب اختصاصات الطرفين.
وتتولى جمعية "سمو" مسؤولية إرسال قوائم المستفيدين المحتاجين للعلاج من منسوبيها ومتابعة تسجيلهم في النظام الإلكتروني الخاص بخدمات المستفيدين لدى جمعية "ابتسم".