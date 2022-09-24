مدير تعليم القنفذة ومساعدوه ومنسوبو الإدارة يهنئون القيادة باليوم الوطني

رفع مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد الزاحمي، بمناسبة اليوم الوطني 92، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الإدارة، خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي النبيل.
وقال "الزاحمي": نحمد الله تعالى أن هيّأ لهذه البلاد قيادة عظيمة سخّرت كل الإمكانات اللازمة، حتى نعيش متمسكين بديننا الحق وتعاليمه السمحة التي جعلت من الاعتدال والوسطية منهجًا ودستور حياة.
وأضاف: إننا نعيش العزة والرفعة التي تليق بمكانة وطننا العظيم، والحب والسلام والأمن والأمان واللحمة الوطنية التي يتميز بها شعب وقيادة هذا الوطن العظيم، وكذلك نعيش تحولات عظيمة في الفكر القيادي التنموي الذي جعل الجميع يعمل وفق رؤى ومؤشرات وطنية بُنِيت وفق أعلى المعايير العالمية، وشغف التنافسية العالمية في كل المجالات.
وأشار إلى أن كل هذه المقومات كفيلةٌ بأن تجعل من هذا الوطن أنموذجًا عالميًّا في القيادة والتنمية والأمن والسلام.
ودعا الله أن يحفظ بلادنا وقيادتها وشعبنا العظيم، مضيفًا: كل عام والوطن والقيادة والشعب في أمن وأمان وعزة ورفعة شأن.
من جانبه قال مساعد مدير تعليم القنفذة للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني: اليوم الوطني السعودي مناسبةٌ عزيزةٌ على قلوبنا جميعًا، تتكرر كل عام، نتابع من خلالها مسيرة النماء والنهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في جميع المجالات حتى غدت مملكتنا الحبيبة في زمن قياسي في مصافّ الدول المتقدمة؛ بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجًا وأسلوب حياة، حتى أصبحت ملاذًا للمسلمين.
وأضاف: ونحن في هذه الذكرى الخالدة الـ92 لتوحيد وطننا الغالي على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الرشيدة بكل ما نملك، لدعم وتنمية التطور في وطننا الغالي، وبما يحقق رؤية حكومتنا الرشيدة 2030، والمضي قُدمًا نحو إنجازات عريقة وتنمية حقيقية، كيف لا ونحن في وطن نَقَش اسمه على صفحات التاريخ، ليبقى حكاية جميلة ترويها الأجيال جيلًا بعد جيل، وطن عنوانه الأمان، ورمزه الوئام، ورسالته السلام.
ولفت إلى أنه في اليوم الوطني المجيد الذي وُسم الاحتفال به هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار" تمتلئ أنفسنا عزةً وفخرًا مع كل كلمة من نشيدنا الوطني، لنقف جميعًا بصوت واحد لأجل الوطن ونقول: دمت عزيزًا يا وطن، وسلمت من كل المحن، وبقيت رمزًا للشموخ على مر الزمن.
ودعا الله عز وجل، أن يُديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، ويحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
وفي السياق نفسه قال مساعد مدير تعليم القنقذة الدكتور أحمد الجعفري: إن طبيعة الناس جُبِلت على أنهم يألفون أرضهم مهما كانت ولو كانت قفرًا موحشًا؛ فحب الأوطان غريزة مستوطنة في النفوس تجعل الإنسان يستريح للبقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص.
وأضاف: إذا كان الناس يفخرون بأوطانهم وقادتهم فإننا أكثر اعتزازًا وفخرًا بوطننا الذي يضم بين جنباته الحرمين الشريفين أطهر البقاع على وجه الأرض، وأكثر اعتزازًا وفخرًا بقادتنا الذين جعلوا من الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم دستورًا ومنهج حياة؛ فشيدوا لنا حضارة وصنعوا لنا مجدًّا.
وأوضح أن حب الوطن والمواطنة الصادقة هي تلاحم وتكاتف بين الراعي والرعية، قائلًا: إن المواطنة الصادقة إقامةٌ للإيمان والعدل والإحسان واحترام الإنسان، ومشاركة في خدمة المجتمع وتفاعل وبناء وإنجاز، ومحافظة على مكتسبات وثروات الوطن، ودفاع عن الوطن والمواطن وحقوقه، ووقوف كيدٍ واحدة في وجه المخربين والمفسدين.
وأكد "الجعفري" أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي أساس وطنية المسلمين، ويجب أن نتذاكر بهذه المناسبة هذا الأساس المتين، وأن نقوم بتوعية أجيالنا بهذه الحقيقة، حتى لا يفرطوا فيها، ويجعلوها حاضرة في أذهانهم.
وتابع: من أعظم نِعَم الله علينا في توحيد هذه البلاد أنها -بفضل من الله- قامت على أساس الدين؛ فأصبح الناس يؤدون عباداتهم في يسر وسهولة وحرية.
وحث على أن نكون إيجابيين وفاعلين نتواصى باستثمار هذه المناسبة بمبادرات ومقترحات مفيدة بوضع منهجية متماسكة ومتكاملة لإحياء الروح الوطنية الشرعية في نفوس الأجيال، كونه يومًا تُحشَد رسميًّا لأجله عوامل التهيئة النفسية والاجتماعية والإعلامية والعاطفية.
وقال "الجعفري": إننا بحاجة للتأكيد على قضية تحتاجها كل الأوطان، فمناسبة توحيد بلادنا مبنية على دعامة عظيمة، وركيزة قوية، ألا وهي أن دستور هذه البلاد ينص على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله؛ ولذا يجب أن نستثمر هذه المناسبة بالتواصي بالعضّ على هذه الدعامة بالنواجذ، وأن نعي أننا في مأمن من الخطر ما دمنا عليها ثابتين، ولها ملازمين.
وفي ختام حديثه، رفع "الجعفري" في يوم المملكة العربية السعودية يوم الوطن يوم العز والمجد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلًا الله تعالى أن يحفظهما بحفظه، وأن يبارك في جهودهما ويجزيهما خيرًا على ما يبذلانه لخدمة شعبهما وأمتهما.
من جانبها قالت مساعدة مدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية "بنات" خديجة الشاعري: في ذكرى يومنا الوطني الثاني والتسعين لمملكتنا الحبيبة بين الفخر والعز والمجد، نتنقل ونعيش، وبين السؤدد وكتابة التاريخ فنحن أبناء هذا الوطن العظيم.
وأضافت: منذ أشرقت شمس الانتصار والتوحيد على يد مؤسس الكيان عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مرورًا بصانعي التاريخ مكملي مسيرة المجد أبنائه البررة، وصولًا لوالدنا القائد وقائدنا الوالد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عنوان الحزم والعزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أمير الرؤية والتغيير والتطوير.
ونوّهت بأن في هذا العهد الزاهر منجزات تنموية نوعية في شتى المجالات وجميع الاتجاهات وللتعليم النصيب الأكبر والحظ الأوفر عناية واهتمامًا ودعمًا؛ ليصبح تعليمنا منافسًا عالميًّا وطلابنا يحققون أفضل المراتب ويحصدون ميداليات الانتصار في كل العلوم.
وأكدت "الشاعري" أن الحديث عن عطاء القيادة الرشيدة للتعليم لا ينتهي؛ كونه عطاءً سخيًّا لا تَحُده جهة ولا توقفه حدود؛ داعيةً بأن يحفظ الله بلادنا وقيادتنا وشعبنا ويدوم الله العز والمجد والسؤدد.