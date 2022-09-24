مدير تعليم القنفذة ومساعدوه ومنسوبو الإدارة يهنئون القيادة باليوم الوطني

ولفت إلى أنه في اليوم الوطني المجيد الذي وُسم الاحتفال به هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار" تمتلئ أنفسنا عزةً وفخرًا مع كل كلمة من نشيدنا الوطني، لنقف جميعًا بصوت واحد لأجل الوطن ونقول: دمت عزيزًا يا وطن، وسلمت من كل المحن، وبقيت رمزًا للشموخ على مر الزمن.