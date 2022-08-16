اعتمادُ مستشفى الملك خالد بتبوك مركزًا تدريبيًّا في جراحة العظام

حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك، على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلًا في مستشفى الملك خالد، وعلى تجديد الاعتماد البرامجي للوحدة التدريبة كمركز تدريبي في جراحة العظام.