اعتمادُ مستشفى الملك خالد بتبوك مركزًا تدريبيًّا في جراحة العظام

حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك، على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلًا في مستشفى الملك خالد، وعلى تجديد الاعتماد البرامجي للوحدة التدريبة كمركز تدريبي في جراحة العظام.
جاء ذلك بعد استيفاء كافة معايير ومتطلبات الهيئة، ويستمر الاعتماد لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ 1/ 10/ 2022م إلى 30/ 9/ 2026م.
ويعكس هذا الاعتماد ثقة الهيئة بما يقدَّم في المستشفى من خدمات صحية عالية الجودة، وبما لدى المستشفى من كفاءات طبية مؤهلة وإمكانات وتجهيزات عالية المستوى.
وأكدت "صحة تبوك" أن هذا الاعتماد سيسهم في رفع كفاءة الأطباء؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين.