بالصور.. منسوبو التدريب التقني والمهني يحتفلون باليوم الوطني 92

وبدأت فعاليات الحفل بكلمة للمحافظ بهذة المناسبة الوطنية، هنأ فيها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ92.