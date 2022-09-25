بالصور.. منسوبو التدريب التقني والمهني يحتفلون باليوم الوطني 92

احتفل منسوبو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برعاية المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم، باليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار# هي_لنا_دار حب وتنمية وازدهار؛ حيث توشح مقر المؤسسة باللون الأخضر.
وبدأت فعاليات الحفل بكلمة للمحافظ بهذة المناسبة الوطنية، هنأ فيها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
ونوه الفهيد إلى الدعـم والاهتمام المتواصل الـذي يحظى به قطاع التدريـب التقنـي والمهني مـن حكومـة خـادم الحرميـن الشـريفين الملك سـلمان، وسـمو ولـي عهـده الأمين صاحـب السـمو الملكي الأمير محمـد بـن سـلمان؛ مما جعل هذا القطاع في نجاحات وإنجازات متوالية.
يُذكر أن جميع المنشآت التدريبية بكافة مناطق المملكة تعيش أجواء احتفالية يشارك فيها المتدرّبون والمتدربات وكافة المنسوبين فرحة هذه الذكرى الغالية، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.