"تقنية القنفذة" تحتفل باليوم الوطني بمشروع كشفي ومعرض تقني

وكما أطلقت الكلية بهذه المناسبة عددًا من الفعاليات؛ أبرزها المشروع الكشفي للاحتفال باليوم الوطني 92، وتقديم دورات تدريبية مجانية إثرائية للمتدربين، ومسابقات ثقافية مختلفة، وزيارات لمرضى مستشفى القنفذة العام ومركز الكلى بالمحافظة، وأيضًا زيارة المتحف التاريخي بحلي.