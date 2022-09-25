"تقنية القنفذة" تحتفل باليوم الوطني بمشروع كشفي ومعرض تقني

نظمت الكلية حفلها بهذه المناسبة بمقر الكلية، بحضور ومشاركة من أصحاب الهمم من منسوبي مركز التأهيل الشامل بالقنفذة، وحضور عميد الكلية ووكلاء ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وجميع منسوبي الكلية من موظفين ومدربين ومتدربين.
وشهد الحفل عددًا من الفقرات الوطنية من كلمات خاصة وأوبريت وأفلام وثائقية ومسابقة ثقافية وتقنية عن الوطن.
ودشنت الكلية بالتزامن مع الاحتفالات معرضًا تقنيًّا وكشفيًّا يهدف إلى إبراز مشاريع وأعمال المتدربين، وأيضًا نبذة عن التخصصات والبرامج التدريبية.
وكما أطلقت الكلية بهذه المناسبة عددًا من الفعاليات؛ أبرزها المشروع الكشفي للاحتفال باليوم الوطني 92، وتقديم دورات تدريبية مجانية إثرائية للمتدربين، ومسابقات ثقافية مختلفة، وزيارات لمرضى مستشفى القنفذة العام ومركز الكلى بالمحافظة، وأيضًا زيارة المتحف التاريخي بحلي.
فيما رفع عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية.