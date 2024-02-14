تضمَّن 36 ورقة علمية.. وكيل جامعة الملك خالد يرعى ملتقى الدراسات العليا الثالث

واشتمل الملتقى على تسع أوراق علمية عبر جلستين، أدارهما الدكتور ناصر آل زبنة والدكتور يحيى اللتيني، وقدم الأوراق نخبة من المختصين في مجالات متنوعة من داخل الجامعة، تناولت موضوعات عدة، منها أهمية العلوم الشرعية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، قدمها عميد كلية الشريعة وأصول الدين الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني، والتعليم ورؤية المملكة 2030 للدكتورة عبير الشهري، كما قدم الدكتور محمد محيا ورقة عن المجتمع الحيوي ورؤية 2030، إلى جانب ورقة الترجمة السياحية ورؤية 2030 للدكتور عيسى الألمعي، إضافة إلى ورقة استعرضت مخرجات قسم الجغرافيا واحتياجات سوق العمل للدكتورة عمرة القحطاني، و⁠تداخل الإعلام بالتخصصات الأخرى للدكتور عيسى المستنير.