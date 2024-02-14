تضمَّن 36 ورقة علمية.. وكيل جامعة الملك خالد يرعى ملتقى الدراسات العليا الثالث

رعى وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، صباح اليوم الأربعاء، نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ملتقى الدراسات العليا الثالث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بعنوان "العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة"، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وتجول "القرني" وعدد من عمداء ومنسوبي الجامعة في المعرض المصاحب للملتقى، الذي استعرض فيه الباحثون 36 ورقة علمية متنوعة، واستمع إلى شروحات عن الملصقات البحثية للمشاركين، مشيدًا بالجهود المبذولة، وبما شاهده من أعمال علمية، تساهم في العمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسية، ناقش الأول منها العلاقات الإنسانية.. الأطر والعلاقات، وناقش المحور الثاني دور العلوم الإنسانية في الاقتصاد والتنمية المستدامة، إلى جانب المحور الثالث الذي كان عبارة عن حلقة نقاشية تتحدث عن العلوم الإنسانية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وخلال الملتقى قدم وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والشراكة المجتمعية، الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، ورقة علمية حول دور العلوم الإنسانية في الاقتصاد والتنمية المستدامة، استعرض فيها أهمية العلوم الإنسانية ودورها في تحقيق رؤية 2030 والتنمية المستدامة، مستعرضًا نماذج متنوعة في هذا الاتجاه.
واشتمل الملتقى على تسع أوراق علمية عبر جلستين، أدارهما الدكتور ناصر آل زبنة والدكتور يحيى اللتيني، وقدم الأوراق نخبة من المختصين في مجالات متنوعة من داخل الجامعة، تناولت موضوعات عدة، منها أهمية العلوم الشرعية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، قدمها عميد كلية الشريعة وأصول الدين الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني، والتعليم ورؤية المملكة 2030 للدكتورة عبير الشهري، كما قدم الدكتور محمد محيا ورقة عن المجتمع الحيوي ورؤية 2030، إلى جانب ورقة الترجمة السياحية ورؤية 2030 للدكتور عيسى الألمعي، إضافة إلى ورقة استعرضت مخرجات قسم الجغرافيا واحتياجات سوق العمل للدكتورة عمرة القحطاني، وتداخل الإعلام بالتخصصات الأخرى للدكتور عيسى المستنير.
وتحدث الدكتور أحمد آل مريع عن مفاهيم ومصطلحات العلوم الإنسانية، كما استعرضت ورقة للأستاذ الدكتور فوزي عارف مستقبل تخصصات العلوم الإنسانية.
وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور خالد أبو حكمة أهمية العلوم الإنسانية في بناء الحضارات، وصناعة الوعي الفكري في المجتمعات، مشددًا على الدور المنوط بالعلوم الإنسانية في تنمية الاقتصاد، وفي التنمية المستدامة.
وتابع قائلاً: "لم نقتصر في هذا المؤتمر على التخصصات داخل الكلية، ولكننا أشركنا مجموعة من الباحثين في العلوم الإنسانية من كليات أخرى".
وفي ختام الفعالية كرم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، المشاركين في ملتقى الدراسات العليا الثالث، من منسوبي وطلاب الجامعة.