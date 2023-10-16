"البنيان" يصدر قراراً بتمديد تكليف "البليهد" مديراً لتعليم حائل

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان؛ قراراً بتمديد تكليف الدكتور منذر بن عبدالله البليهد؛ مديراً عاما للتعليم بمنطقة حائل.
و"البليهد"؛ تمّ تكليفه مديراً لتعليم حائل منذ عام ٢٠٢٠، ولكفاءته يتم سنوياً تجديد تكليفه مديراً لتعليم المنطقة.
وعُرف" البليهد"؛ في الأوساط التعليمية بالمنطقة بمتابعته المباشرة للعملية التعليمية بالمنطقة على مدار الساعة، والذي لم يربط نفسه بإنجازها بوقت عمل رسمي أو في مكتب رسمي، كما عُرف عن غيره بحرصه التام على تنفيذ جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية المفيدة وربط كل نشاط بورشة عمل أو بفعالية يقيمها بأحد الأماكن العامة والأسواق الكبيرة وفي الفترات المسائية أحياناً، ليضمن مشاركة الطالب وولي أمره في تلك الفعالية ليكون لها أثر ملموس في حياة الطالب وسلوكه.
وفي سياق متصل، أوضح بعض المعلمين والمعلمات وكذلك أولياء أمور الطلاب أن "البليهد"؛ يحرص على تنفيذ كل مقترح أو مبادرة تصل إليه على جوّاله الخاص، إذا رأى أن لها أثراً إيجابياً في العملية التعليمية بالمنطقة، فيما يعمّمها على أكثر من مدرسة في حال رأى أن تنفيذها في مدارس عدة مفيداً للعملية التعليمية والتربوية بالمنطقة.
وحقّق "تعليم حائل" خلال الـ 3 سنوات الماضية عدة جوائز محلية ودولية مثلها معلمون أو طلاب في مراحل التعليم العام كافة.
"سبق"، تهنئ "البليهد"؛ بهذه الثقة، وتتمنى له التوفيق والسداد.