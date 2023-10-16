"البنيان" يصدر قراراً بتمديد تكليف "البليهد" مديراً لتعليم حائل

وفي سياق متصل، أوضح بعض المعلمين والمعلمات وكذلك أولياء أمور الطلاب أن "البليهد"؛ يحرص على تنفيذ كل مقترح أو مبادرة تصل إليه على جوّاله الخاص، إذا رأى أن لها أثراً إيجابياً في العملية التعليمية بالمنطقة، فيما يعمّمها على أكثر من مدرسة في حال رأى أن تنفيذها في مدارس عدة مفيداً للعملية التعليمية والتربوية بالمنطقة.