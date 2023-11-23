أهالي سديرة بالطائف يشتكون من إهمال مطالبهم بسفلتة الطريق المؤدي لسوق الأنعام

شكا أهالي سديرة جنوب الطائف، من إهمال مطالبهم بسفلتة الطريق الذي يربط سديرة بأسواق الأنعام والأعلاف والمسلخ، وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي التفاصيل، قال المواطن سالم الوذيناني من أهالي سديرة إن الأهالي يبدون استياءهم بسبب تجاهل هذا المطلب، وقال إن معاناتنا مستمرة مع هذا الطريق المؤدي لسوق المواشي بسديرة الممهد والذي طوله 3 كم.
وأشار المواطن إلى أن بعض سيارات المواطنين تتعرض لأضرار بالغة إضافة إلى أن السوق يشهد إقبالاً كبيراً من أهالي المنطقة متمنياً أن مطالبهم تصل للمسؤولين في أمانة الطائف وذلك بسفلتة الطريق وإنهاء معاناتهم.