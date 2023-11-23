أهالي سديرة بالطائف يشتكون من إهمال مطالبهم بسفلتة الطريق المؤدي لسوق الأنعام

وفي التفاصيل، قال المواطن سالم الوذيناني من أهالي سديرة إن الأهالي يبدون استياءهم بسبب تجاهل هذا المطلب، وقال إن معاناتنا مستمرة مع هذا الطريق المؤدي لسوق المواشي بسديرة الممهد والذي طوله 3 كم.