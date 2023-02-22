أمين عسير: "يومُ التأسيس" حجرُ الأساس لطريق المجد الطويل

رفع أمين منطقة عسير المهندس عبد الله جالي، الأربعاء؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة "يوم التأسيس" الذي تأسّست فيه الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله.
وقال "ابن جالي": إننا اليوم نحتفي بذكرى عظيمة ومباركة؛ وهي يومُ تأسيس السعودية الأولى، التي كانت حجر الأساس لطريق المجد الطويل، لافتًا إلى أن ذلك اليوم يحمل أهميةً وعمقًا تاريخيًّا مشرفًا ومفصليًّا، وتوثيقًا مستحقًّا؛ لتوعية الأجيال والأمم الأخرى بتاريخنا المشرف.
وسأل "ابن جالي"، الله عزَّ وجلَّ، أن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين، نعمةَ الأمن والاستقرار، والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، أيدها الله.