أمين عسير: "يومُ التأسيس" حجرُ الأساس لطريق المجد الطويل

وقال "ابن جالي": إننا اليوم نحتفي بذكرى عظيمة ومباركة؛ وهي يومُ تأسيس السعودية الأولى، التي كانت حجر الأساس لطريق المجد الطويل، لافتًا إلى أن ذلك اليوم يحمل أهميةً وعمقًا تاريخيًّا مشرفًا ومفصليًّا، وتوثيقًا مستحقًّا؛ لتوعية الأجيال والأمم الأخرى بتاريخنا المشرف.