"نحو صيف مبدع".. "تقني المدينة" يطلق ناديه الصيفي لصقل مهارات الشباب

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة أطلقت 8 أندية صيفية تقنية تحت شعار "نحو صيف تقني مبدع 2023" في عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة لتعزيز مفهوم التدريب مدى الحياة، ومنحهم المهارات اللازمة لبدء الأعمال الحرة، مؤكدة الإدارة العامة للأنشطة؛ حرصها على كُل ما من شأنه اكتشاف وصقل مهارات ومواهب شباب وفتيات أفراد المجتمع ومتدربي المؤسسة، لاستثمار طاقاتهم ببرامج وفعاليّات تعود لهم بالنفع وتستثمر وقتهم في تعلّم كل جديد خلال إجازة الصيف.