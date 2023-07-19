"نحو صيف مبدع".. "تقني المدينة" يطلق ناديه الصيفي لصقل مهارات الشباب

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة النادي التقني الصيفي ضمن فعاليّات صيف طيبة، وتحت شعار "نحو صيف مبدع" بهدف نشر ثقافة التدريب التقني وصقل مهارات ومواهب الشباب واستثمار طاقاتهم وتفعيل المسؤولية المجتمعية خلال الفترة من 5 - 23 المحرم 1445هـ.
وصرّح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة د.عيد الردادي بأن الفعاليّة تستهدف المستفيدين من عمر 12 عامًا فما فوق، وتتضمن ورش عمل وجلسات حوارية وزيارات خارجية ودورات تدريبية تخصصية، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز بمقر الكلية التقنية للبنين بالمدينة المنورة.
يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة أطلقت 8 أندية صيفية تقنية تحت شعار "نحو صيف تقني مبدع 2023" في عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة لتعزيز مفهوم التدريب مدى الحياة، ومنحهم المهارات اللازمة لبدء الأعمال الحرة، مؤكدة الإدارة العامة للأنشطة؛ حرصها على كُل ما من شأنه اكتشاف وصقل مهارات ومواهب شباب وفتيات أفراد المجتمع ومتدربي المؤسسة، لاستثمار طاقاتهم ببرامج وفعاليّات تعود لهم بالنفع وتستثمر وقتهم في تعلّم كل جديد خلال إجازة الصيف.