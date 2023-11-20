"ترابط الشرقية" تطلق شات بوت "سند" لخدمة المستفيدين من المرضى بشكل أسرع

أطلقت جمعية ترابط الشرقية خدمة شات بوت " سند" من خلال تطبيق واتساب لخدمة المستفيدين بالمنطقة الشرقية على الرقم الرئيس للجمعية 0557788207، ضمن برامج أتمته الأنظمة .
ويسهم البرنامج في توفير بيئة تفاعلية ترفع من كفاءة الرد الآلي، وتزويد المتصل بالحلول المناسبة وفق تسلسل شجري يقدم الخدمات كافة بالجمعية التي تخدم أكثر من 33 ألف مستفيد.
وأكد الأمين العام المدير التنفيذي للجمعية ناصر الزاهد، أن هذه الخدمة تأتي من منطلق الحرص على التميز في تقديم الخدمة ووصولها للمستفيدين بأسرع وقت وبأسهل الطرق الممكنة لجميع خدمات الجمعية التي تتمثل في خدمة صرف الأجهزة الطبية وتوفير السكن للمرضى ومرافقيهم وكذلك تأمين النقل للمرضى ومرافقيهم من والى مقر إقامته والمستشفيات التي يتلقون العلاج فيها.
وبيّن الزاهد، أن الخدمة تمكّن المستفيد من التواصل مع كافة إدارات الجمعية والخدمات في ثلاث خطوات فقط للوصول للخدمة المطلوبة، لافتاً إلى أن الجمعية تسعى بشكل دائم وحثيث للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطوير تقنيات قنوات التواصل مع المرضى، والتعاون الدائم مع أقسام الخدمة الاجتماعية في مستشفيات المنطقة التي تتجاوز 10 مستشفيات تخدمها الجمعية عبر فروعها ومكاتبها في المنطقة الشرقية التي تعمل على رعاية وخدمة المرضى ومرافقيهم.
وأوضح الزاهد، أنه تم التنسيق مع المستشفيات المرجعية لنشر الخدمة عبر شاشات تفاعلية داخل المستشفيات.
يشار الى ان الجمعية دشنت برنامج "ثقة تك" لربط الخدمات المقدمة للمرضى ومرافقيهم مع أقسام الخدمة الاجتماعية في المستشفيات المرجعية بالمنطقة.