"ترابط الشرقية" تطلق شات بوت "سند" لخدمة المستفيدين من المرضى بشكل أسرع

وبيّن الزاهد، أن الخدمة تمكّن المستفيد من التواصل مع كافة إدارات الجمعية والخدمات في ثلاث خطوات فقط للوصول للخدمة المطلوبة، لافتاً إلى أن الجمعية تسعى بشكل دائم وحثيث للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطوير تقنيات قنوات التواصل مع المرضى، والتعاون الدائم مع أقسام الخدمة الاجتماعية في مستشفيات المنطقة التي تتجاوز 10 مستشفيات تخدمها الجمعية عبر فروعها ومكاتبها في المنطقة الشرقية التي تعمل على رعاية وخدمة المرضى ومرافقيهم.