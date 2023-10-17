"تعارفوا" يُشارك في ملتقى "اليوم العالمي للصحة النفسية"

يُشارك مركزُ "تعارفوا" للإرشاد الأسري، بجناح خاصّ في الملتقى العلمي للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، بمتابعةٍ من المدير التنفيذي للمركز الأخصائية النفسية سارة بنت عمر هوساوي.
ويختتم الملتقى، الذي بدأ الاثنين، اليوم، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمبنى كلية العلوم الاجتماعية.
ويُعقد الملتقى بإشراف مباشر من عميدها الدكتور فيصل بن محمد المحارب، ومتابعة من رئيس قسم علم النفس الدكتور إبراهيم الحكمي، برعايةٍ كريمة من رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، وبمشاركة العديد من الجهات العلمية والتطوعية والتربوية.
من جهته ثمّن رئيسُ مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبح؛ مساهمةَ إدارة الجامعة في الاهتمام بتفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية، وإتاحة الفرصة للمركز لتقديم خدماته الاجتماعية والتربوية.
وذلك من خلال تدعيم التنشئة الاجتماعية، وكيفية التعامل مع مشاكل الأطفال والمراهقين ومواجهة الانحرافات السلوكية، وتقديم الاستشارات النفسية مجانًا.
وشكر "المصيبح" ما قدمته أسرة قسم علم النفس بالجامعة، من خلال إسهامها بتنمية الجانب التوعوي لدى الأفراد والمجتمع للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030م.
يذكر أن الجناح شهد زيارة العديد من المسؤولين والأكاديميين؛ من بينهم البروفيسور الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري، أحد رواد علم النفس والأكاديمي، الذي عُرف بإسهاماته العلمية والإدارية ومشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية.