"تعارفوا" يُشارك في ملتقى "اليوم العالمي للصحة النفسية"

يذكر أن الجناح شهد زيارة العديد من المسؤولين والأكاديميين؛ من بينهم البروفيسور الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري، أحد رواد علم النفس والأكاديمي، الذي عُرف بإسهاماته العلمية والإدارية ومشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية.