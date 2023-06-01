الملحقية الثقافية السعودية بإيرلندا تمنح شهادات تهنئة إلى 44 طالبًا وطالبة

وقدمت الدكتورةُ "فهدة" الشكرَ والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ عهده الأمين، حفظهما الله، على ما يحظى به التعليم في المملكة من دعم ورعاية مستمرّة، وتهيئة برامج الابتعاث، وتحقيق طموحات الطلاب والطالبات للالتحاق بأعرق الجامعات العالمية.