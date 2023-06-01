الملحقية الثقافية السعودية بإيرلندا تمنح شهادات تهنئة إلى 44 طالبًا وطالبة

منحت الملحقيةُ الثقافية في إيرلندا، شهاداتِ تهنئة إلى 44 طالبًا وطالبة، خلال حفل نظمته بمناسبة تخرج الأطباء السعوديين للبكالوريوس والدراسات العليا.
ورحّبت الملحق الثقافي الدكتورة فهدة آل الشيخ، بالحضور، قائلة: كان لنا كسعوديين هذا الأسبوع، نصيبٌ من الفخر والاعتزاز بإنجازات أبناء وطننا الغالي.
وقالت: وصلنا للفضاء وحقّق أبناؤنا المراكزَ الأولى في معرض "ايتكس" الدولي للاختراعات، وحقّقنا 27 جائزة عالمية في أكبر مسابقة علمية بالبحث والابتكار "آيسف".
وقدمت الدكتورةُ "فهدة" الشكرَ والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ عهده الأمين، حفظهما الله، على ما يحظى به التعليم في المملكة من دعم ورعاية مستمرّة، وتهيئة برامج الابتعاث، وتحقيق طموحات الطلاب والطالبات للالتحاق بأعرق الجامعات العالمية.
كما تقدّمت الدكتورة "فهدة" بالشكر لوزير التعليم وكل منسوبي الوزارة؛ على مساندتهم للملحقية في القيام بمهامها المنوطة.
وشملت فقرات الحفل: عرض "فيديو" من ذكريات للطلبة وهم على مقاعد الدراسة وفترة تدريبهم في المستشفيات الإيرلندية.
وجرى تكريم المتميزين من الخريجين؛ ومنهم الطبيبة الخريجة مارية الزاير؛ لحصولها على مرتبة الشرف الأولى وميدالية التفوق في علم الأمراض، والطبيبة الخريجة تالة بنت نوار؛ لحصولها على ميدالية ويليام أوسلر من مستشفى كونولي للتميز السريري.
واختتم الحفل بصور تذكارية للخريجين وأولياء أمورهم، يتوسّطهم الملحق الثقافي ونائب سفير المملكة لدى إيرلندا.