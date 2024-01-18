"الزايدي" يُصدر 23 قرارًا إداريًا لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لأمانة الطائف

أصدر أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي 23 قرارًا إداريًا للتماشي مع الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين بما يتوافق مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعزيز الممكنات والاستفادة من الكوادر المؤهلة، حيث عملت الأمانة على تأسيس وتهيئة جميع قطاعاتها للانطلاقة مع الهيكل التنظيمي الجديد، وذلك للظهور بهيكل يناسب المتغيرات الحالية والكبيرة في مفهوم إدارة المدن، ومواكبة التطورات السريعة المختلفة في جميع القطاعات.