"الزايدي" يُصدر 23 قرارًا إداريًا لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لأمانة الطائف

أصدر أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي 23 قرارًا إداريًا للتماشي مع الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين بما يتوافق مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعزيز الممكنات والاستفادة من الكوادر المؤهلة، حيث عملت الأمانة على تأسيس وتهيئة جميع قطاعاتها للانطلاقة مع الهيكل التنظيمي الجديد، وذلك للظهور بهيكل يناسب المتغيرات الحالية والكبيرة في مفهوم إدارة المدن، ومواكبة التطورات السريعة المختلفة في جميع القطاعات.
ويشمل التحول الذي تقوم به الأمانة استحداث بعض الوكالات والإدارات ودمج بعضها وتحديد وتوضيح المهام ونطاقات العمل فيها وذلك بهدف المواءمة مع ما نعيشه من حراك مستمر ومتسارع تتطلبه المرحلة المقبلة التي ستشهدها مدينة الطائف، وتضمن الهيكل الجديد عددًا من المتغيرات، أبرزها إنشاء وكالات وإدارات عامة داعمة للجهود التطويرية للعمل البلدي.
وتأتي هذه القرارات منسجمةً مع الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة ووكالاتها والإدارات والأقسام والوحدات الخاصة بها، في توافق مع الفعل التنموي لرؤية المملكة 2030، حيث تهدف الأمانة من خلال ذلك إلى رفع الكفاءة والفاعلية في إدارة الأعمال بالأمانة وتحقيق المرونة وسرعة سير الأعمال، ويعمل الهيكل التنظيمي على توحيد الجهود والتركيز على تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.
وقد روعي في الهيكلة الجديدة معالجة أي تداخل في الإجراءات، وتعزيز مستوى الشفافية والتحكم في جميع ما تقدمه الأمانة من خدمات تمس بالمواطنين مباشرة لتقديم خدمة مميزة وذات جودة عالية لسائر المستفيدين.
وتلقى هذه الخطوات دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل لمسار التطوير والتحول الشامل في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- لكل ما يواكب التطور المتلاحق في عجلة التنمية والتطوير.