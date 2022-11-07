الطائف.. إطلاق سلسلة ندوات علمية عن التغذية لدى الأطفال بعنوان "اللآلئ في التغذية"

دشنت الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، سلسلة ندواتها العلمية عن التغذية لدى الأطفال بعنوان "اللآلئ في التغذية"، وذلك بالتعاون مع قسم طب الأطفال بمستشفى القوات المسلحة بالطائف خلال شهر أكتوبر 2022م في فندق الانتركونتننتال بمدينة الطائف، حيث تم تخصيص الندوة كاملة عن الرضاعة الطبيعية في المملكة العربية السعودية وكيفية زيادة معدلاتها ودعمها وتشجيعها وذلك تزامنًا مع أسبوع الرضاعة الطبيعية الوطني.
وشارك في هذه الندوة كل من الدكتورة نجلاء كمال، استشاري أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال بمستشفى القوات المسلحة بالطائف والدكتور معاذ التريكي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال بمستشفى الملك سلمان بالرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وكان موضوع الندوة سحر الرضاعة الطبيعية وسط حضور كبير تجاوز 250 من الممارسين الصحيين الذين تفاعلوا بشدة مع محاور الندوة من خلال المشاركات والتعليقات والمداخلات المباشرة.
حيث خرجت الندوة بعدة توصيات منها ضرورة نشر الوعي عن تركيب حليب الأم، وأنه هدية إلهية ومنحة ربانية وأنه يحقق التوازن الاقتصادي للأسرة بالاستغناء عن الحليب الصناعي.
كما أوصت بأهمية معرفة المعوقات والصعوبات التي تواجه الأم المرضع لمساعدتها على تجاوزها وإيجاد الحلول لمساعدتها ودعمها، وكذلك نشر الجهود المبذولة من وزارة الصحة لدعم الرضاعة الطبيعية في مملكتنا الغالية.
كما شددت على أهمية نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وتشجيع المستشفيات بأن تحقق الوسائل العشر لتكون صديقة الطفل، ودعم البحوث الخاصة بالرضاعة الطبيعية في المملكة بهدف التعرف على نسبة الرضاعة الجديدة وكذلك المعوقات والصعوبات لكي تتم معالجتها بهدف رفع معدلات الرضاعة الطبيعية أسوة بمثيلاتها في الدول المتقدمة, وقد خصصت الجمعية مبلغ 100,000 ريال سعودي سنويًا لدعم هذه البحوث.