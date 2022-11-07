الطائف.. إطلاق سلسلة ندوات علمية عن التغذية لدى الأطفال بعنوان "اللآلئ في التغذية"

دشنت الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، سلسلة ندواتها العلمية عن التغذية لدى الأطفال بعنوان "اللآلئ في التغذية"، وذلك بالتعاون مع قسم طب الأطفال بمستشفى القوات المسلحة بالطائف خلال شهر أكتوبر 2022م في فندق الانتركونتننتال بمدينة الطائف، حيث تم تخصيص الندوة كاملة عن الرضاعة الطبيعية في المملكة العربية السعودية وكيفية زيادة معدلاتها ودعمها وتشجيعها وذلك تزامنًا مع أسبوع الرضاعة الطبيعية الوطني.