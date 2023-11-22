محافظ العرضيات يلتقي مدير "التنمية الزراعية" بمكة

التقى محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي، اليوم الأربعاء، بمقر المحافظة، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله الزبيدي.