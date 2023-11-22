محافظ العرضيات يلتقي مدير "التنمية الزراعية" بمكة

التقى محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي، اليوم الأربعاء، بمقر المحافظة، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله الزبيدي.
عُقِد اللقاء بحضور وكيل محافظة العرضيات عبيد بن سيف العتيبي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة أحمد بن محمد الفقيه.
وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال وأنشطة الصندوق والخطط التنموية في القطاع الزراعي وبرامج دعم المستفيدين بالمحافظة.
وأكد محافظ العرضيات أهمية دور الصندوق في دعم المزارعين؛ لتعزيز وتنمية القطاع الزراعي وخدمات الصندوق لقطاعات القروض العادية والمشاريع المتخصصة؛ تماشيًا مع مستهدفات ورؤية السعودية 2030.
من جانبه، قال المهندس "الزبيدي": إن نشاطات صندوق التنمية الزراعية وجهوده في المحافظة، تتمثل عبر برامجه التمويلية في إقراض القطاع الزراعي.
وأكد تلبية تطلعات المزارعين والمربين والمستثمرين ومربي النحل؛ للاستفادة من القروض الزراعية التي يدعمها الصندوق، موضحًا أن محافظة العرضيات تتميز بميزة نسبية لتربية النحل وإنتاج العسل وزراعة الحبوب مثل: الذرة والدخن والسمسم.