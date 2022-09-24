"الجوفان": ذكرى اليوم الوطني تُمثِّل لنا التاريخ المجيد والتأسيس القويم لهذه البلاد المباركة

رفع معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أمير منطقة الرياض ونائبه، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٢.
وقال: ذكرى اليوم الوطني تُمثِّل لنا التاريخ المجيد، والتأسيس القويم لهذه البلاد المباركة، التي تستمد نهجها من كتاب الله، وسُنة نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، في ظل قيادة حكيمة وشخصية عظيمة في الحنكة، تمثلت في مقام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود –رحمه الله-، وسار على نهجه أبناؤه الملوك حتى عهدنا الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وأضاف: "إننا في اليوم الوطني نستلهم من مسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- دروسًا وقيمًا تتوارثها الأجيال في القيادة والعطاء؛ إذ أرسى دعائم الدولة وقواعد البناء على أساس راسخ ومتين".
وتابع: تأتي ذكرى تأسيس الوطن الغالية وبلادنا تتوشح بتنمية وطنية شاملة بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الحكيمة، وسواعد أبنائها وبناتها، محققة الريادة في مختلف المجالات".
وفي ختام كلمته دعا الله -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.