"الجوفان": ذكرى اليوم الوطني تُمثِّل لنا التاريخ المجيد والتأسيس القويم لهذه البلاد المباركة

وقال: ذكرى اليوم الوطني تُمثِّل لنا التاريخ المجيد، والتأسيس القويم لهذه البلاد المباركة، التي تستمد نهجها من كتاب الله، وسُنة نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، في ظل قيادة حكيمة وشخصية عظيمة في الحنكة، تمثلت في مقام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود –رحمه الله-، وسار على نهجه أبناؤه الملوك حتى عهدنا الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.