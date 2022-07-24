نائب أمير جازان يستقبل مدير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة، مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة أحمد المدخلي.