نائب أمير جازان يستقبل مدير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الإمارة، مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة أحمد المدخلي.
واستمع نائب أمير المنطقة إلى شرح عن فرضية التمرين التعبوي "استجابة 9"، الذي يهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من أفضل التجارب الدولية وتبادلها بين جميع الجهات المشاركة.
ويعد هذا التمرين جزءًا مهمًا من عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة وفقًا للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك، وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ضمن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.
وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضرورة تفعيل دور المركز الرقابي بالمنطقة ومتابعة التزام جميع المنشآت والقطاعات؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.