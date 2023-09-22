شاهد.. زيارة رسمية تتفقد استعدادات شرورة والوديعة للاحتفال بيوم الوطن 93

وأجرى "العنزي" جولةً لمتابعة التجهيزات على أرض الواقع، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس بلدية شرورة المهندس شرفي علي أبوساق، عن استعدادات البلدية وتجهيز الطرق والميادين العامة استعدادًا للاحتفالات؛ حيث تركيب 600 علم في الطرق والميادين والساريات وأسوار المباني العامة، وتركيب أكثر من 22 لوحة ومجسمًا في أنحاء المحافظة تحمل هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تجميل أكثر من 760 عمودًا بالإضاءة، وتجميل واجهات المعالم والمباني الحكومية احتفاءً بهذه المناسبة.