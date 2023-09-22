شاهد.. زيارة رسمية تتفقد استعدادات شرورة والوديعة للاحتفال بيوم الوطن 93

وقف محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم الخميس، على استعدادات بلديات شرورة والوديعة للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين.
وأجرى "العنزي" جولةً لمتابعة التجهيزات على أرض الواقع، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس بلدية شرورة المهندس شرفي علي أبوساق، عن استعدادات البلدية وتجهيز الطرق والميادين العامة استعدادًا للاحتفالات؛ حيث تركيب 600 علم في الطرق والميادين والساريات وأسوار المباني العامة، وتركيب أكثر من 22 لوحة ومجسمًا في أنحاء المحافظة تحمل هوية اليوم الوطني، بالإضافة إلى تجميل أكثر من 760 عمودًا بالإضاءة، وتجميل واجهات المعالم والمباني الحكومية احتفاءً بهذه المناسبة.
إلى ذلك، قامت بلدية الوديعة بتجهيز الطرق والميادين العامة، حيث الْتقى "العنزي" رئيس البلدية المهندس قايد مبارك البريكي الذي شرح استعدادات البلدية وتجهيز الميادين والطرق بالأعلام، وتزيينها باللون الأخضر؛ ابتهاجًا باليوم الوطني 93؛ حيث قامت البلدية بتركيب الأعلام على 250 عمود إنارة، وإضاءة أشجار النخيل، و21 مجسمًا جماليًّا، بجانب 15 لوحة إعلانية ابتهاجًا بتلك المناسبة العزيزة.
وأكد "العنزي" أهمية إبراز هذه المناسبة الغالية على الجميع، وتكثيف الجهود لإكمال التجهيزات اللازمة؛ لإنجاح الحفل والفعاليات المصاحبة.